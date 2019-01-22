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Rıdvan Dilmen'den Andre Ayew uyarısı: Aman

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.01.2019 09:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de performansı tartışmalı oyunculardan biri olan Andre Ayew'in bonservisi ile ilgili Rıdvan Dilmen'den uyarı geldi.

Rıdvan Dilmen'den Andre Ayew uyarısı: Aman

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, teknik direktör Ersun Yanal'ın bonservisini istediğini belirttiği Andre Ayew için Rıdvan Dilmen'den uyarı geldi. Dilmen, NTV'de yaptığı açıklamalarda Ayew'in istenen performansı sergileyemediğini belirtirken, "Ali Koç ve Ersun Yanal, Ayew'in bonservisini almak istiyorsa, bir kez daha düşünmeli. Ayew sol açık falan oynamaz. Darbe yersiniz oradan" mesajını yolladı.

AYEW'İN OPSİYONU 12 MİLYON EURO

Swansea'den kiralanan Andre Ayew için yapılan kiralama anlaşmasında yer alan satın alma opsiyonu 12 milyon Euro. Andre Ayew, bu sezon Fenerbahçe'de 20 maça çıkarken, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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