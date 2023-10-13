Rıdvan Dilmen'den Ay-Yıldızlı iki isme büyük övgü! 'İnanılmaz oynadılar, kutlarım!'

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan ile A Milli Takımımız karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Ay-Yıldızlı ekibimiz oldu. Kırmızı-beyazlı takımımız, Opus Arena'da oynanan karşılaşmada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve grup liderliğine yükseldi.
Bir galibiyet daha alması halinde EURO 2024'e yükselmeyi garantileyecek olan kırmızı - beyazlı ekibimiz için spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler geldi.
İsmail Yüksek ve Barış Alper Yılmaz'ı öven Dilmen, "Çok koştular! Çok mücadele ettiler! Çok savaştılar! Çok iyi oynadık! İSMAİL VE BARIŞ inanılmaz oynadı. Montella ve tüm oyuncularımızı kutlarım. Almanya'da başarılar." ifadelerini kullandı.
Ay-yıldızlı ekip, 2018 Dünya Kupası finalisti ve 2022 Dünya Kupası yarı finalisti Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek birçok ilki de yaşadı.
Hırvatistan'ı mağlup eden Türkiye, Avrupa elemelerinde rakibine sahasındaki ilk yenilgiyi yaşattı.
Milli takım, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetimindeki ilk maçını kazandı.
Hırvatistan karşısında galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'da oynadığı 8. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.
Hırvatistan'ın en yeni ve modern stadı Opus Arena'da oynanan ilk milli maçı Türkiye kazandı.
Türkiye, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Milli takım daha önce Zagreb'de oynanan 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı.
Aday kadroya ilk kez davet edilen Kenan Yıldız, Hırvatistan karşısında forma şansı bularak, A Milli Takım kariyerine başladı.