Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için 9-0 açıklaması! ''Oyuncular istemedi, yoksa 9-0 olabilirdi''

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde goller Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic ve Edin Dzeko’dan (2) geldi. Sezona bu organizasyonda 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, H Grubu’nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puanda tamamladı. Kanarya, 6 maçta rakip filelere 13 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

RIDVAN DİLMEN'DEN 9-0 AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertlileri maçtan sonra öven Rıdvan Dilmen, “Fenerbahçe açık ara ligin en organize takımı.İrfan Can Eğribayat duş bile almayacak maç oynadı. Ben 8-9 gol bekliyordum. Fenerbahçe 9-0 yener demiştim. Bu skor da yaradı, sonuçta lider olarak çıktık." dedi.

"İSTESELER 9-0 OLABİLİRDİ"

Maç hakkında konuşmaya devam eden Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe 4 yaptı, istese 9 da yapabilirdi. Lig maçını düşünerek tempoyu düşürdüler. İsmail Kartal'ı da tebrik etmek gerekiyor. Akıllı bir hamle yaptı." açıklamasında bulundu.





