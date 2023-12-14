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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için 9-0 açıklaması! ''Oyuncular istemedi, yoksa 9-0 olabilirdi''

14.12.2023 23:17 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Spartak Trnava’yı 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşma sonrası konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler kullandı. Dzeko hakkında konuşan Dilmen, "Dzeko’nun uzun yıllar Fenerbahçe’de görev almasını isterim. Bize gösterdiği forvet performansı gerçekten çok üst düzey" dedi.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için 9-0 açıklaması! ''Oyuncular istemedi, yoksa 9-0 olabilirdi''

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde goller Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic ve Edin Dzeko’dan (2) geldi. Sezona bu organizasyonda 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, H Grubu’nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puanda tamamladı. Kanarya, 6 maçta rakip filelere 13 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

RIDVAN DİLMEN'DEN 9-0 AÇIKLAMASI

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Sarı-lacivertlileri maçtan sonra öven Rıdvan Dilmen, “Fenerbahçe açık ara ligin en organize takımı.İrfan Can Eğribayat duş bile almayacak maç oynadı. Ben 8-9 gol bekliyordum. Fenerbahçe 9-0 yener demiştim. Bu skor da yaradı, sonuçta lider olarak çıktık." dedi.

"İSTESELER 9-0 OLABİLİRDİ"

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Maç hakkında konuşmaya devam eden Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe 4 yaptı, istese 9 da yapabilirdi. Lig maçını düşünerek tempoyu düşürdüler. İsmail Kartal'ı da tebrik etmek gerekiyor. Akıllı bir hamle yaptı." açıklamasında bulundu.

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