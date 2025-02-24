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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Galatasaray karşısındaki oyunu nedeniyle büyük eleştiri! "Tarihe geçecek bir derbi"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.02.2025 21:03
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Süper Lig'de heyecan 25. hafta karşılaşmaları ile sürerken Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan kritik karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi. İlk 45 dakika sonrasında Rıdvan Dilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Galatasaray karşısındaki oyunu nedeniyle büyük eleştiri! "Tarihe geçecek bir derbi"

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle geçilirken, usta yorumcu Rıdvan Dilmen mücadelede ilk devrenin tamamlanmasının ardından maça dair değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen değerlendirmesinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

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20:00 57'
Galatasaray Galatasaray
0 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

İŞTE O SÖZLER...

"TARİHE GEÇTİ"

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"1 dakika uzatma, Galatasaray - Fenerbahçe tarihine geçmiştir. 17-18 tane de faul oldu maçta."

"BARIŞ KANATTA TEK KALDI"

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"Az uzattı demeyeyim yanlış anlaşılmasın. Galatasaray'da forvet arkası Osimhen'in çok uzağında kaldı. Barış da kanatta tek kaldı."

"F.BAHÇE'YE ELEŞTİRİ"

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"Fenerbahçe'de 'bize beraberlik yetmez' mentalitesini görmedim oyun anlamında."

Canlı Skor

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Rıdvan Dilmen son dakika fenerbahçe galatasaray
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