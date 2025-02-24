Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Galatasaray karşısındaki oyunu nedeniyle büyük eleştiri! "Tarihe geçecek bir derbi"

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle geçilirken, usta yorumcu Rıdvan Dilmen mücadelede ilk devrenin tamamlanmasının ardından maça dair değerlendirmelerde bulundu.
Dilmen değerlendirmesinde dikkat çeken ifadeler kullandı.
"1 dakika uzatma, Galatasaray - Fenerbahçe tarihine geçmiştir. 17-18 tane de faul oldu maçta."
"Az uzattı demeyeyim yanlış anlaşılmasın. Galatasaray'da forvet arkası Osimhen'in çok uzağında kaldı. Barış da kanatta tek kaldı."
"Fenerbahçe'de 'bize beraberlik yetmez' mentalitesini görmedim oyun anlamında."
Okuyucu Yorumları 0 yorum