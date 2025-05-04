Rıdvan Dilmen'den Galatasaray hakkında çarpıcı iddia! "Adım kadar eminim"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Süper Lig'de haftaya değlasmanda karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçıyla ilgili flaş bir tahminde bulundu.

"MORATA OYNAMAYACAK"

"Trabzonspor'da kimse Morata'yı hayal etmesin. Son maçta oyuna girip iki gol atmıştı. Bu maçta Morata'ya 'gel otur' demek saygısızlık olurdu. Hem de Gabriel Sara sarı kart sınırındaydı"

"ADIM KADAR EMİNİM"

"Okan Buruk, orta sahayı Torreira, Lemina ve Sara üçlüsüyle kurgulayacak. Sağ bekte Sallai'nin iyi performansına rağmen Kaan Ayhan oynayacak. Bundan da adım kadar eminim."