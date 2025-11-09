Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk iddiası! "Fenerbahçe bu şansı kaçırmaz"

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda yediği golle müsabakadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Aslan böylece bu sezon Süper Lig’de ilk kez yenildi. Mücadele sonrası konuşan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in son durumu hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

"PERŞEMBE'NİN GELİŞİ ÇARŞAMBA'DAN BELLİDİR"

“Oyunu değiştirmek için oyuncu değişikliği lazım. 3'lüye dönmediğin ve Icardi olduğu sürece oyunu değiştiremezsin. Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir. Galatasaray'a 3 yıldır baktığmızda 7 puan kaybettiği haftalar yok. Bugün puansız, Trabzonspor'a ve Beşiktaş'a 2 puan kaybetti. Başakşehir maçında da 1-1'e yakalanıyor ama anında 2-1. 4 maça baktığımızda Galatasaray'ın averajı 0, puanı 5. Alanya'daki maçta sahadaki en iyi oyuncunuz Uğurcan ise, 2-3 yıldır bu kadar pozisyon vermiyorsanız ve maç 1-0 bitiyorsa, Beşiktaş'a karşı 11'e 11'de oyun olarak gerideyseniz burada bir problem var demektir.”

"LİG YENİDEN BAŞLADI"

"Lig yeniden başladı, kartlar yeniden dağıtıldı. Fenerbahçe böyle bir fırsatı kaçırır mı, kaçırmaz.”