SPOR

Rıdvan Dilmen'den hakemlere şok sözler!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.03.2019 21:36 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Başakşehir ve Bursaspor-Galatasaray maçlarının hakemlerini eleştirdi. Dilmen, 'Başakşehir'in kazandığı penaltıyı Kayseri olsa vermezlerdi' derken, "Hakemlerin niyeti nerede kötü biliyor musunuz! Suat Arslanboğa, Emre Taşdemir'i atamadı. Fatih hoca çıkardı" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den hakemlere şok sözler!

Rıdvan Dilmen'in Bursaspor - Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Galatasaray mı 3-2'ye çevirdi yoksa Bursaspor mu? Bursaspor 3-2'den sonra bir değişiklik yaptı üçüncü forveti oyuna aldı. Yusuf'u çıkardı ve kanatsız kaldılar. Üç forvetle oynamanın anlamı kalmadı bundan sonra. 8 puanlık farkla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'dan biri son 9 haftaya lider girse 'şampiyon' dersiniz. Ama Başakşehir olduğu için bu zor. Büyük kulüplerin bir kültürü vardır sahaya yansıyan...

"HAKEMLER İYİ NİYETLİ DEĞİL"
Galatasaray'ın iyi oynamadığı maçta bu galibiyet çok anlamlı. Futbol olarak tatmin olmadım. Ama sonuç olarak önemli bir 3 puan aldı. Bence Erzurumspor maçından daha kötü oynadılar. Türk hakemliği Avrupa'nın en kötü hakemliği. Bu hakemler dışarıda neler oluyor da etkileniyorlar. Kural ve kuralsızlık ile alakası yok. Türk hakemliği ve Türk hakemliğini yöneten arkadaşlara söylüyorum; Serkan Tokat 4 maçta görevliyse, bunda bir tuhaflık var. En az 20 tane VAR hakemi var. Bu yüzden hakemlerimiz affetsinler, iyi niyetli değiller. Ligi birbirine sokuyorlar. Bugün mesela Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir lehine verdiği penaltıyı Kayserispor lehine vermezdi.

Kayseri lehine bir gol verdi. Hakem mi verdi? Hayır. 4. hakem Serkan Çınar 'gel bak' dedi. Baktı baktı, 'faul değil' dedi, golü verdi. Son dakikada orta el, diz falan hakem 'oynayın' dedi ve top dışarı çıkmadı. 1.5 dakika sonra 'gel' dediler ve baktı penaltı verdi. Siz neden hakemlik yapıyorsunuz o zaman! Belhanda'ya faul yapıldı. Suat Arslanboğa görmedi. Kim gördü? VAR hakemi Cüneyt Çakır gördü.

Sonuçta niyet önemli. Niyet nerede kötü biliyor musunuz? Suat Arslanboğa, Emre Taşdemir'i atamadı. Fatih hoca çıkardı. Galatasaray'ın galibiyetiyle alakası yok bunun. Ben hakemlerden bahsediyorum. Bence Kayserispor o pozisyonu kazansaydı, VAR'a falan gidilmeyecekti ve penaltı falan verilmeyecekti."

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Bursa'da 'Aslan' gibi geri dönüşBursa'da 'Aslan' gibi geri dönüş
G.Saray'a çifte şok!G.Saray'a çifte şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rıdvan dilmen Galatasaray Bursaspor başakşehir Kayserispor

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Beşiktaş'la ilgili bomba iddia! İstifa etti ama...

Beşiktaş'la ilgili bomba iddia! İstifa etti ama...

Başakşehir, Kayseri'de 1 puanı zor kurtardı

Başakşehir, Kayseri'de 1 puanı zor kurtardı

1. Lig'de ilk küme düşen takım belli oldu

1. Lig'de ilk küme düşen takım belli oldu

Bursa'da 'Aslan' gibi geri dönüş

Bursa'da 'Aslan' gibi geri dönüş

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Halis Özkahya'ya sert tepki

Halis Özkahya'ya sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen'den hakemlere şok sözler!

Rıdvan Dilmen'den hakemlere şok sözler!

Bursaspor 2 - 3 Galatasaray

Bursa'da 'Aslan' gibi geri dönüş

Galatasaray'da Luyindama ve Ndiaye, Yeni Malatyaspor maçında cezalı

G.Saray'a çifte şok!

Kayserispor 1 - 1 Başakşehir

Başakşehir, Kayseri'de 1 puanı zor kurtardı

Evkur Malatyaspor 3-1 Ankaragücü

Malatyaspor 3 puan hasretini bitirdi

Antalyaspor 3 - 0 Alanyaspor

Derbinin galibi Antalya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.