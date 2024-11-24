Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk için çarpıcı iddia! "Fenerbahçe kalan 24 maçta..."

Süper Lig'e verilen milli ara sona ererken 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin Kayseri'yi 6-2, Galatasaray'ın ise Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmaların ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, çarpıcı yorumlarda bulundu. HT Spor'da konuşan Dilmen iki takımın şampiyonluk ihtimaline karşı dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

"KAZANIR DEĞİL KAYBEDER"

"Ben geçen sene de aynı yorumu yaptım. Beşiktaş'a parantez açıyorum hakemle ilgili sıkıntı yaşadılar. Şampiyonlukları Fenerbahçe ve Galatasaray kazanır değil, kaybeder kaybederse."

"BU KADROLAR YENİLMEZ"

"Fenerbahçe ilk 9 haftada 7 puan kaybetti. Bu ligde puan saygısızlık olmasın bütün takımlara hepsi saygı duyduğumuz takımlar ama bu kadrolar(Galatasaray-Fenerbahçe) rakiplere yenilmez, puan kaybederler. Zaten o 102 ve 99 puan bunu gösteriyor."

"F.BAHÇE, EN AZ 55 PUAN DAHA"

"Ben, Fenerbahçe'nin geride kalan 24 maçta en az 55 puan alma ihtimalini yüksek görüyorum."

"SÜREKLİ KAZANIP GİTMESİ LAZIM"

"Bu yüzden Galatasaray'ın sürekli kazanıp gitmesi lazım."

"KONSANTRASYONLARI TAVAN"

"İki takımın açlık ve konsantrasyonları tavan yapmış durumda."