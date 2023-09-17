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  4. Rıdvan Dilmen'den Samsunspor maçı sonrası Galatasaraylı futbolcu hakkında flaş yorum! ''İlk 11'de oynadığı son maçıydı''

Rıdvan Dilmen'den Samsunspor maçı sonrası Galatasaraylı futbolcu hakkında flaş yorum! ''İlk 11'de oynadığı son maçıydı''

17.09.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2 mağlup ettiği maç sonrası konuşan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı futbolcunun bu akşam son kez ilk 11'de forma giydiğini iddia etti.

Tete

Tete

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2'yle geçtiği maçı Rıdvan Dilmen yorumladı. Rıdvan Dilmen, Tete'nin bu akşam ilk 11'de son kez forma giydiğini öne sürdü. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

"TETE'NİN İLK 11'DEKİ SON MAÇIYDI"

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"Bak bir daha denedi diyorum bu ilk 11'deki son maçıydı söyleyeyim size. Oradaki oyuncu bence Hakim Ziyech'tir. Tete gelişime açık ama şu an Galatasaray seviyesinde değil."

"ŞU ANDA KEREM'İ KESECEK OYUNCU TÜRKİYE SINIRLARINDA YOK"

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"Şu anda Kerem'i kesecek Türkiye sınırlarında oyuncu yok."

HAKEM CİHAN AYDIN'A ÖVGÜ

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"Geçen sezon bu hakem 9 maç yönetmiş. Bugün de taraftardan etkilenmedi, gördüğünü çaldı. Daha 31 yaşında hakem bu. Pozisyonlara yakın, cin gibi, sakin. Bence muazzam maç yönetti. Bu hakem çok etkili geliyor, söylüyorum."

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