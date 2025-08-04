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Rıdvan Dilmen'den sezonun açılış maçı olan Gaziantep FK-Galatasaray maçı çarpıcı iddia!

Süper Lig'de hasret sona eriyor. Ligin ilk haftasında 8 Ağustos günü Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi Sarı-Kırmızılılar çalışmalarını sürdürürken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de mücadeleye dair dikkat çeken bir tahminde bulundu. İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen'den sezonun açılış maçı olan Gaziantep FK-Galatasaray maçı çarpıcı iddia!
Berker İşleyen

Süper Lig'de yeni sezon 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep FK-Galatasaray mücadelesi ile başlıyor. Karşılaşma öncesi mücadeleye dair konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın transfer politikasına da değindi.

"OYUNCULAR FORMDA VE ENERJİK"

Rıdvan Dilmen den sezonun açılış maçı olan Gaziantep FK-Galatasaray maçı çarpıcı iddia! 1

Sarı-kırmızılıların transferde isabetli hamleler yaptığını belirten Dilmen, "Galatasaray son iki yıldaki kalabalık transfer politikasını bıraktı. Yüksek harcamalar yaptılar ama nokta atışı transferlerle kadroyu güçlendirdiler. İdeal 11'i neredeyse netleştirdiler. Oyuncular sezon öncesi formda ve enerjik görünüyor" dedi.

RIDVAN DİLMEN’DEN İLK 11 İDDİASI

Rıdvan Dilmen den sezonun açılış maçı olan Gaziantep FK-Galatasaray maçı çarpıcı iddia! 2

Dilmen, Okan Buruk’un Gaziantep FK deplasmanında sahaya süreceği ilk 11 için şu tahminde bulundu:

Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper.

Ayrıca, Sallai’nin yerine Kaan Ayhan, Jakobs’un yerine ise Eren Elmalı’nın forma giyebileceğini ekledi.

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