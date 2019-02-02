Rıdvan Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kadıköy’de Gözepe’yi 2-0 yenen maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Sadık’ın sakatlandığı pozisyon nedeniyle Jerome’a yüklendi. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen, Jerome’un kırmızı kartla oyundan atıldığı hareket için “Gaddarca!” yorumunu yaptı.
Rıdvan Dilmen, Sadık ile Jerome arasında geçen pozisyon için “Jerome’un Sadık’a yaptığı hareket gaddarca. O hareket yapılmaz. Sadık’ın sakatlığı önemli… UEFA’ya verilecek listeye muhtemelen Sadık’ı yazacaklardı ama bu sakatlıktan sonra Serdar’ı yazabilirler. Doktorun açıklamasını beklemek lazım şimdi” dedi.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin Tolgay Arslan transferi için “Ersun Yanal, Tolgay’a aşık… En başından beri istedi. Topun Fenerbahçe’de kalmasını sağlayacak oyuncu istedi ve Tolgay ile ısrar etti. Benim UEFA listesine alacağım ilk oyuncu Dirar’dır. Moses dışarıda kalabilir, Soldado dışarıda kalabilir” yorumunu yaptı.
“FENERBAHÇE ZOR TUTULUR”
Fenerbahçe’nin ligi üst sıralarda tamamlayacağını belirten Rıdvan Dilmen “Çoğu insan çok iyimser olduğumu, yanlış düşündüğümü, taraflı davrandığımı söyledi. Evet, öngördüğüm gibi oldu ilk üç hafta. Yine sürekli dediğim gibi sezon sonu Fenerbahçe’yi üst sıralarda göreceğiz. Bundan sonra Fenerbahçe zor tutulur” ifadelerini kullandı.
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