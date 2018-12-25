Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal düşmemek için getirilmiş

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 16 puanla ligin ilk yarısını 17'nci sırada noktaladı. Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ikincli lig maçından da galibiyetle ayrılamadı. Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. ''ERSUN YANAL DÜŞMEMEK İÇİN GETİRİLMİŞ'' "Fenerbahçelilerin hayal ettiği Fenerbahçe bu değil. 2 tane maçta 4 tane puan birden düştü.'' diyen Dilmen, ''Erzurum ilk yarı kalene gelmiyor ikinci yarıda niyeti yoktu. Bu maçta da Reyes ile Şener giriyor. Bülent Korkmaz'ın kadro zafiyetinden dolayı ödü kopuyordu. 10 kişi beklediler. 90+3'te Antalyaspor taçın orada baskı yaptı ilk kez. Baktı Fenerbahçe gelmiyor onlar da çıktı. Yeni hocayı düşmemek için getirmiş Fenerbahçe. Soldado'yu çıkarıp Slimani'yi alırsan demek ki düşmemek için oynuyorsun. Bu taraftarın kulübünü yönetiyorsunuz. Reyes'i sokma 1-0 mağlup ol, altyapıdan bir oyuncu sok 1-0 mağlup ol'' ifadelerini kullandı.

''BUNA HAKKIN YOK'' Oyuncu değişikliğinden dolayı Yanal'ı eleştiren Dilmen, ''Şener'le Reyes'i oyuna sokan bir teknik direktörün sözleşmesinin düşmesi lazım. Geçen hafta 2-0 bitebilir miydi? Bitebilirdi... Ersun Yanal takımı son dakikalarda Reyes'i oyuna sokuyorsa gerçekten de düşmemek için gelmiştir. Şu maç 11 puanlık farklık bir maç mı? Antalyaspor'un kapasitesi beraberliğe yatkın. Senin karşındaki Fenerbahçe Reyes ile Şener'i sokamazsın. Buna hakkın yok! Fenerbahçe en fazla 1-0 mağlup olur. Slimani'yi sokarsın Soldado'nun yanına. Rakip kalene gelmiyor kalenin önünde bekliyorlar. Eğer sen santrfor çıkarıp santrfor sokuyorsan Şener ile Reyes'i oyuna alıyorsan sen düşmemeye gelmişsin'' dedi. ''VAY HALİMİZE'' Dilmen, ''Fenerbahçe, Ersun Yanal ile ilk 10 diye imza attıysa oynanan 2 maçı kazanamadı. Fenerbahçe futbol takımı küme düşmemeye oynayacaksa oynamasın ve yönetmesin. Koskoca Fenerbahçe'yi kümede kal diye getirdiyseler vay halimize. 2 haftadır kümede bırakmak için oynuyorlar. Bugün de 1 puan ne olur olmaz dediler diye düşünüyorum. Oyuna baktığımız zaman küme düşürmemeye gelmiş. Ben diyorum ki Avrupa kupasına oynayın.'' dedi.

İşte Rıdvan Dilmen'i Fenerbahçe değerlendirmesi... ''MEHMET EKİCİ HER ŞEYİ DENEDİ'' ''Fenerbahçe üst üste 6 maç kazanabilir. Baştan itibaren siz hedefinizi başka boyutlara götürürseniz olmaz. O formaya hürmet. Fenerbahçe küme düşmemeye oynayamaz. Mehmet Ekici bugün vurdu, her şeyi denedi ama olmadı. Mehmet Ekici'yi bir kere ikinci yarının 17 maçı için iyi hazırlamak gerek. Yeter ki sakatlık problemi yaşamasın.Antalyaspor 1-0 kazansa ilk yarıyı averajla ikinciliği kaybediyor sanırım. Yorucu bir maç mı oldu? Bence olmadı. Tempo yok. ''FUTBOL TARİHİNİN OLAYI'' Antalya'ya gidiyorsunuz 5 oyuncu yok rakipte. 1 oyuncu da maçta sakatlandı. Hemen hemen tek kale oynanan maç. Roman ilk yarı taktik faul ile bir kart gördü. Devre arası dikkat etmesi gerektiğini söyledik ama kartı gördü ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı. İlk yarıda Başakşehir'in lider bitmesi değil, Galatasaray'ın az puan alması değil, Beşiktaş'ın geçmiş yıllara göre düşüşüşte olması değil, Malatya da olağanüstü değiller ama idare eder. Fenerbahçe'nin ilk yarıyı 17. bitirmesi yılın değil futbol tarihinin en önemli 3 olayından biridir.