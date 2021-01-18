Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki 4 ayrılığı açıkladı!

Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'de ve Ankaragücü'nde eksikler var. Deneme yanılmayla da gidiliyor. Jose Sosa'dan vazgeçilmiş gibi. Diego Perotti ayrılıyor. Kemal Adem ve Papiss Cisse ile de ayrılık düşünülüyor. Dün akşam bir rakibin 3 puan öne geçti, bir rakibin geride kaldı. Fenerbahçe de Beşiktaş ile 38 yapmak istiyor. Fenerbahçe 50 bin kişi ile oynasa ilk 15 dakikada 5 korner atar, Beşiktaş da öyle. Seyircinin olmaması etkiliyor. Fenerbahçe deplasmanlarda daha başarılı. Goller Ankaragücü'nün direncini düşürdü. Hızlı oynamak bazen Fenerbahçe için hata getiriyor. Mame Thiam bildiğimiz santrfor ama kanatta da oynayabiliyor. Cyle Larin ve Mame Thiam gibi santrforlar savunma yapmazlar ama gol atarlar. Fenerbahçe'nin coşkusunu beğendim ama daha sakin oynaması lazım. İlk yarıda Nazım Sangare'yi beğendim." yorumunu yaptı. Ozan Tufan'ın Sivasspor maçında cezalı olması için de konuşan Dilmen, "Luiz Gustavo'nun performansı son döneme göre daha yüksek. 2-0 tehlikeli bir skor, rakibini ortak etmemek için üçüncü golü bulmalı. Ozan Tufan'ın sarı kart gördükten sonra Sivasspor maçı öncesi cezalı duruma düşmesi çok kritik. Luiz Gustavo'nun yanında kim oynayacak? Mert Hakan Yandaş'ın cezası 1 olursa belki oynayabilir. Sivas deplasmanında Dimitris Pelkas yetmez." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, İlker Yağcıoğlu ve Mustafa Doğan, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü konuk ettiği ve ilk yarısı 2-0 sarı-lacivertli takımın üstünlüğü ile sona eren mücadeleyi değerlendirdi.

İLKER YAĞCIOĞLU'NUN SÖZLERİ

İlker Yağcıoğlu ise, "Böyle maçları çok izledik. lk gole kadar olan süreçte Fenerbahçe sıkıntılar yaşadı. Pelkas, diğer maçlara oranla istediğini yapamadı. Ankaragücü önde baskıyla başladı ama yetenekli ve kaliteli ayaklarla bir pozisyon çözdü. Thiam ve Samatta'nın golleriyle iş rahatladı. Ankaragücü, geriye dönen maçları çeviremiyor ve en çok umut bağladıkları Saba da neredeyse hiç topla buluşmadı" dedi.

MUSTAFA DOĞAN'IN SÖZLERİ

Mustafa Doğan, "Ankaragücü zaman zaman önde baskı yapmaya çalıştı. Maçın kalitesi genel olarak yüksek değil ama Fenerbahçe'nin usta ayakları var, 2 gol gelince iş rahatlıyor. Ben farkın açılacağını da düşünüyorum" diye konuştu.