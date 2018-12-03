Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında penaltı tekrarlanmalıydı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Kasımpaşa’nın penaltıda kurar ihlali nedeniyle iptal edilen golünü değerlendiren Dilmen, ”Sadece Kasımpaşalı oyuncu ihlal etse… Fenerbahçeli iki oyuncuda girdiği için tekrar edilmeli’ dedi.

İşte Dilmen’in açıklamaları…

İlk yarı maçtan önce 2 takımı masaya yatırdığımda beklediğim gibi bir maç çıktı. Skorda beklediğimden az çıktı. Fenerbahçe sezon başından beri kötü gidişatına devam ediyor. Evinde sadece 2 galibiyeti var sanırım. Maalesef haftaya da Akhisarspor ile oynuyorsunuz. Koskoca Fenerbahçe’nin 14 hafta sonunda 27 puan kaybetmesi olağanüstü bir olay.

Kasımpaşa bugün kazanabilirdi ve kaybedebilirdi. Çok iyi ve güçlü bir ekip. Şampiyonluk yarışında ikinci sıradalar. Transfer yapma şanslarıda var. Büyük kulüplerin ekonomik problemleri kadar VAR sisteminin gelmeside etkili oldu…

Ben büyük takımda da oynadım, anadolu takımında da oynadım. Büyük takımlara 7-8 tane ofsayttan gol veriliyordu eskiden. Anadolu takımlarının penaltıları verilmiyordu. Ben Anadolu takımından oynarken penaltım verilmiyordu. VAR’dan sonra bu değişti. VAR geldi, büyüklerin bombaları patladı.