Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye, Galatasaray maçının şifresini verdi! ''Bunları değerlendirirlerse maçı kazanırlar!''

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den gündem oluşturacak sözler geldi. Galatasaray'ın zaafını açıklayan Dilmen, Fenerbahçe'nin bu zaafı kullanması durumunda maçı kazanabileceğini açıkladı.

GALATASARAY'IN ŞİFRESİNİ VERDİ

Rıdvan Dilmen, "Galatasaray kalitesinin yüzde 50'sinde oynuyor. Okan Buruk 2-0 olsa da Sacha Boey'i çıkarsam diye düşünüyordur. Top Karagümrük'e geçtiğinde Galatasaray 8 kişi oynuyor. Icardi, Ziyech ve Mertens fiziksel anlamda iyi değiller. Galatasaray için Fenerbahçe maçı geçen hafta başlamıştı. Oyuncuların kafasında bu derbi maçı vardı. Galatasaray 2-3'ü bulacaktır ama fiziksel anlamda bazı dersler alınmalı. Fiziksel olarak bazı şeylere dikkat edilmezse Fenerbahçe bu zaaflardan faydalanır ve maçı kazanır." dedi.

''ENERJİSİ DÜŞMÜŞ''

"Galatasaray'ı bugün çok enerjisi düşmüş gördüm. Okan Buruk da bunun üzerine basacaktır. Oynadığımız en kötü oyun diyecektir. Karagümrük Kadıköy'de Fenerbahçe'yi en zorlayan takımdı. Bugün de Galatasaray'ı çok zorladı. Bu sezon resmi maçlarda gördüğüm en vasat oyun Galatasaray adına."

''50 BİN KİŞİ ÖNÜNDE BU OLMAZ''

"Galatasaray'ın bugün en iyisi kim' sorusuna Günay cevabı veriyoruz. Kendi sahanda 50 bin kişi önünde bu soruya bu cevabı vermemeliyiz. Kötü de olsa kazanıyorsunuz. Ligin ilk yarısında gördüğümüz tablo şu. Fenerbahçe ve Galatasaray kendi kaderini kendi aralarındaki maçlarda çizecek."

''TORREIRA 90'LARI BİTİREMİYOR''

"Galatasaray'da orta ikiliye o kadar çok yük biniyor ki dikkat ettiyseniz Torreira artık 90 dakikaları bitiremiyor. Kolay değil. Bugün de iki taraflı oynamaya çalıştı."





