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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'a verilen penaltıyı yorumladı!

03.03.2021 20:11 | Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'a verilen penaltıyı yorumladı!

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol'da ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan Ankaragücü - Galatasaray maçını yorumladı.

Rıdvan Dilmen, Ankaragücü'nün kazandığı penaltı ile ilgili konuştu.

Dilmen, "Ankaragücü beklediğimiz gibi çabuk çıkmaya çalışıyor. Kapanan takımlara karşı pozisyona giremiyorlar. Galatasaray da beklediğimizin altında sert ve sıkı hücum yapmadı. Galatasaray dönen topları alamayınca tehdit yedi. Arda Turan'ın eli açık olduğu için penaltı verdi. Ele çarpma var. Hep söylerim, forvet oyuncuları penaltı yaptırır. İlk yarıdaki performansa göre, Galatasaray'ın maç kazanacak kadrosu yedek. Taylan, Belhanda, Babel... 2-3 değişiklikle oyuna müdahale gelecektir. Düşüş var, çıkışa geçmek için farklı kadro gerekir. Bence Fatih Hoca, Taylan'a bir şey için kızmış. Fazla dinlendi. Hoca çok kolay oyuncuları terk etmemeli." dedi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Rıdvan Dilmen Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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