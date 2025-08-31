SPOR

Rıdvan Dilmen Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası canlı yayında açıkladı! Hem Cimbom'u uyardı hem de Hakan Çalhanoğlu ismini verdi...

Galatasaray Süper Lig’de sahasında Çaykur Rizespor’u 3-1 yenerken, maçın ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen sarı kırmızılı ekibi Şampiyonlar Ligi öncesi hem uyardı hem de transferde müjde verdi. İşte detaylar…

Burak Kavuncu
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Galatasaray Süper Lig’de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlarken, Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin golleriyle kazanmayı bildi. Maçın ardından HT Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen hem Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi öncesi uyardı hem de transferde müjdeyi verdi. İşte Rıdvan Dilmen gündem olan o yorumları…

‘‘BAŞKA ŞANSIN YOK!’’

Rıdvan Dilmen Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası canlı yayında açıkladı! Hem Cimbom u uyardı hem de Hakan Çalhanoğlu ismini verdi... 1

Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'da ana konumuz orta saha. Şampiyonlar Ligi geliyor, maçlar çok zor. Sara-Lemina-Lucas üçlüsünden başka şansı yok. Başka şansın yok. Oyunun başındaki gibi Liverpool'la falan baş edemezsin. Çift santrforla baş edemez. Icardi’nin milli maç arasından sonra 75 dakika oynayacak güçte olacağına inanmıyorum. Bu da takımın savunmasını hem de hücum aksiyonunu aksatır." ifadelerinde bulundu.

KEREM TRANSFERİNE AHLAK AÇISINDAN BAKTI

Rıdvan Dilmen Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası canlı yayında açıkladı! Hem Cimbom u uyardı hem de Hakan Çalhanoğlu ismini verdi... 2

"Fenerbahçe'yle Galatasaray arasında uzun yıllara varan özellikle son yıllarda sertleşen resmi sitede dahil olmak üzere ki Eray bey de bir tweetten bahsediyor bilmiyorum. Ahlak ve ahlaksızlık kelimesi çok kolay kullanılacak kelimeler değildir. Fenerbahçe için de, Eray Yazgan için de geçerlidir. Kerem konusunu ahlaka bağlamak doğru değildir. Ben kendisine de bir şey anlatayım. Galatasaray tarihinin en büyük başarılarından biri Mustafa hocayla yarı final oynadı. Monaco’yu eleyip yarı finale çıktı. Biz Fenerbahçe’yle şampiyonluğa oynuyoruz. Beşiktaş ve Galatasaray da oynuyor, acayip bir yarış. Galatasaray maçı ertelemek istedi, rakibi biziz(Fenerbahçe). Bizim kulübümüz kabul etti ve Galatasaray yarı finale kaldı. Biz de ahlak dersi falan vermedik, biz yapmamız gerekeni yaptık." dedi.

‘‘HAKAN ÇALHANOĞLU İHTİMALİ YÜKSEK’’

Rıdvan Dilmen Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası canlı yayında açıkladı! Hem Cimbom u uyardı hem de Hakan Çalhanoğlu ismini verdi... 3

"48 saat içinde sıcak saatler olacak. Ben Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu’nu alma ihtimalini yüksek görüyorum. Duyumum yok, sadece açıklamaları okudum ve Hakan’ın paylaşımını gördüm. Kontratı da 2027’de bitecek. Galatasaraylı. Dik duruyor kendisi de söylüyor. Galatasaray'a da çok faydalı olur Hakan." ifadelerinde bulundu. Bu açıklamaların ardından sosyal medya resmen yıkıldı. Galatasaray taraftarları gece yarısı Hakan Çalhanoğlu için yorumlarda bulunurken, transer ihtimali sonrası taraftarları heyecan kapladı.

