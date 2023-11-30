Rıdvan Dilmen, Galatasaray için Şampiyonlar Ligi iddiası hakkında konuştu!

Rıdvan Dilmen 3-3 sona eren Galatasaray-Manchester United maçını yorumladı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN RENKLİ MAÇLAR GALATASARAY MAÇLARIDIR"

Rıdvan Dilmen, “Şampiyonlar Ligi’ndeki en renkli maçlar Galatasaray maçlarıdır. Hep aksiyon var maçlarda, hep pozisyon var” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İKİNCİ OLARAK GRUPTAN ÇIKACAK"

Galatasaray’ın gruptan çıkacağını ifade eden Dilmen, “Galatasaray bence büyük iş yaptı. Manchester United’a iki kez geri düşüp berabere kalmak, puan almak kolay değil. Ayrıca son maça da umutlarını sürdürmek çok önemli. Bence Galatasaray 2’nci olarak gruptan çıkacak” açıklamasını yaptı.





