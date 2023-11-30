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Rıdvan Dilmen, Galatasaray için Şampiyonlar Ligi iddiası hakkında konuştu!

30.11.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından yorumlarda bulundu. Sarı-kırmızılıların bir üst tura çıkma ihtimali hakkında konuşan Dilmen, Galatasaray'ın şansının yüksek olduğunu ifade etti.

Rıdvan Dilmen 3-3 sona eren Galatasaray-Manchester United maçını yorumladı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN RENKLİ MAÇLAR GALATASARAY MAÇLARIDIR"

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Rıdvan Dilmen, “Şampiyonlar Ligi’ndeki en renkli maçlar Galatasaray maçlarıdır. Hep aksiyon var maçlarda, hep pozisyon var” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İKİNCİ OLARAK GRUPTAN ÇIKACAK"

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Galatasaray’ın gruptan çıkacağını ifade eden Dilmen, “Galatasaray bence büyük iş yaptı. Manchester United’a iki kez geri düşüp berabere kalmak, puan almak kolay değil. Ayrıca son maça da umutlarını sürdürmek çok önemli. Bence Galatasaray 2’nci olarak gruptan çıkacak” açıklamasını yaptı.

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