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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın mağlup olmasının sebebini açıkladı! ''Devre arasında fark ettim...''

13.12.2023 01:28 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar grubu 5 puanla 3. sırada tamamladı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın mağlubiyetinin nedenini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında deplasmanda Kopenhag'a 1-0 kaybeden Galatasaray, grubunu 3. bitirdi. Sarı-kırmızılıların bu mağlubiyetini değerlendiren Rıdvan Dilmen mağlubiyeti Okan Buruk'a bağladı.

"DEVRE ARASINDA FARK ETTİM"

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Sözlerine Okan Buruk'tan başlayan Rıdvan Dilmen, "Ben devre arasında ilk defa hesap kitap yapan bir Okan Buruk gördüm. Bugüne kadar kaç tane maç oynadı Galatasaray... Hiçbirinde böyle hesaplar yaptığını görmemiştim. Maça kendisini veremedi." dedi.

"HAKİM ZİYECH MESELA NEDEN OYNAMADI?"

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Oyuncu tercihlerini eleştiren Rıdvan Dilmen, "Hakim Ziyech mesela neden oynamadı? Bence taraftarların ilk önce bunu sorması gerekiyor. Hakim Ziyech bence oynamalıydı. Kadro tercihi dolayısıyla Okan Buruk'u eleştiriyorum." açıklamasını yaptı.

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