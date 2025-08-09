SPOR

Rıdvan Dilmen Galatasaray maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! TFF'ye veryansın etti... "Süper Lig'e el atılması gerekiyor’’

Süper Lig’de haftanın ilk maçı Gaziantep’de oynandı. Son şampiyon Galatasaray zorlu deplasmandan 3-0’lık galibiyetle döndü. Maçın hemen sonrasında HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen penaltıları yorumladı. Dilmen, "Süper Lig'e el atılması gerekiyor’’ diyerek futbolu yönetenlere veryansın etti.

Burak Kavuncu

Trendyol Süper Ligi’nde ilk maç tamamlandı. Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın 2 penaltı golü ve Eren Elmalı’nın tek golü ile galibiyete koştu. Maçın hemen ardından yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, penaltı pozisyonları ve VAR performansına değinirken, Süper Lig yetkililerine de seslendi. İşte açıklamaları…

PENALTI POZİSYONLARI DOĞRU!

Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın birinci penaltısında pozisyon net penaltı, ikincisine de kural penaltı diyor. VAR hakeminin genel performansını beğendim, müdahaleler yanlış değildi.’’ dedi.

‘‘SÜPER LİG’E EL ATILMASI GEREKİYOR’’

Rıdvan Dilmen, "Süper Lig'e el atılması gerekiyor. Üst düzey kulüplerle Anadolu takımları arasında müthiş bir fark var. Ligimizin bir diğer temel problemi de zemin, bu paraların havada uçuştuğu yerde artık bunu konuşmak istemiyorum." İfadelerini kullandı.

‘‘SONRAKİ HAFTAYI DÜŞÜNÜRSÜNÜZ’’

"Aslında maçlar 90 dakika oynanır ama hem dün Beşiktaş hem de bugün Galatasaray 45 dakika oynadı. İnsanlar, ilk yarıda farklı skor olunca ikinci yarı bunun artacağını düşünür ama öndeki takım sonraki haftayı düşünmeye başlar."

