Rıdvan Dilmen: Galatasaray taraftarını, camiasını kutlarım

Şampiyonu belirleyecek ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı belirleyecek 34. hafta maçları oynanırken, nefes kesen maçlarda ilk yarılar sona erdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Göztepe-Galatasaray, Fenerbahçe-Konyaspor, Başakşehir-Kasımpaşa, Beşiktaş-Sivasspor maçlarının ilk 45 dakikasını değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray taraftarını, camiasını kutlarım, hak edilmiş bir şampiyonluk. Lucescu yerine Fatih Terim'i getirerek en önemli hamlesini yapmıştı. Deplasman fobisinin dinmesi ve son 3 deplasmanı kazanması. Dolayısıyla dolu dolu geçirerek son haftaları Galatasaray hak edilmiş bir şampiyonluk kazandı.

29 oyuncu gol atmış birinden bahsediyoruz. Bir Fatih Terim'e yazarım, iki taraftara yazarım, 3 Dursun beye ve yönetime de sayarım. Galatasaray tam kadro kampa gitti. Tudor giderken 1 puan eksik gerideydi. Galatasaray'ın Rodriguez ve Gomis dışında banko oyuncusu yoktu.

Mustafa Cengiz'i de ayrıca kutlamak gerek. Far-play açısından güzel konuşmalar yaptı. Ama TFF'nin UEFA hakkında yaptıklarını da atladı sanırım yoksa geçen günlerde teşekkür etmişti. Servet beyin falan çok yardımı olmuştur Galatasaray'ın UEFA konusunda.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüpler ikinciliği kabul etmezler. Mutlaka şampiyon olmak isterler, taraftarlar bunu ister.

