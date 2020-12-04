Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş-Kasımpaşa maçı yorumları

Beşiktaş Vodafone Park'ta ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Rıdvan Dilmen maçı değerlendirdi. İşte Dilmen'in yorumları...

BEŞİKTAŞ İÇİN DEĞERLİ

Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan 9 puan! 10 gol atmış, 5 gol yemiş bir Beşiktaş. Bu camia için çok değerli. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında Beşiktaş yıprandı, Kasımpaşa'nın 10 kişi kalması Beşiktaş'ı rahatlattı.

WELINTON'U OTNATMA NEDENi...

Josef de Souza dışında, Sergen Yalçın aynı 11 ile oynadı. Muhtemelen Welinton'u Cyle Larin de cezalı olduğu için boyu uzatmak için oynatmış olabilir. Bundan 3 hafta Beşiktaş'ın 10 puanı vardı. Kulübeye bakarsanız Domgoj Vida da kenarda.

MÜTHİŞ OYNADILAR

Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier müthiş performans gösterdi. Beşiktaş 4-1-4-1 sistemini bir dönemki Galatasaray'dan daha iyi oynuyor.

SERGEN YALÇIN ADALETİ

Sergen Yalçın adaletli bir teknik adam, oyuncu bu adaletli hissetmeli. Gol yemesine rağmen Utku Yuvakuran'la devam etti.

15 YIL OYNATACAĞIN SOL BEK

Rıdvan Yılmaz her gün üzerine koyarak devam ediyor. Çaylak bir oyuncu ama çok sakin oynuyor. Fabrice N'Sakala geçen hafta gol attı, hazırlanmak için bir hafta geçti ama Sergen Yalçın, Rıdvan'ı oynattı. Sergen Yalçın'ın otoriter ve cool bir duruşu vardır. Bundan sonra N'Sakala'yı değil Rıdvan'ı tercih ederim. Bir kere adı güzel (gülerek). 15 sene sol bekin hazır işte. Bu arada N'Sakala sol önde oynamaz, sakın öyle düşünmeyin, Rıdvan'la sol bek için çekişir.