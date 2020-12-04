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Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş-Kasımpaşa maçı yorumları

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.12.2020 22:28 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçı Rıdvan Dilmen yorumladı. İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri...

Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş-Kasımpaşa maçı yorumları

Beşiktaş Vodafone Park'ta ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Rıdvan Dilmen maçı değerlendirdi. İşte Dilmen'in yorumları...

BEŞİKTAŞ İÇİN DEĞERLİ

Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan 9 puan! 10 gol atmış, 5 gol yemiş bir Beşiktaş. Bu camia için çok değerli. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında Beşiktaş yıprandı, Kasımpaşa'nın 10 kişi kalması Beşiktaş'ı rahatlattı.

WELINTON'U OTNATMA NEDENi...

Josef de Souza dışında, Sergen Yalçın aynı 11 ile oynadı. Muhtemelen Welinton'u Cyle Larin de cezalı olduğu için boyu uzatmak için oynatmış olabilir. Bundan 3 hafta Beşiktaş'ın 10 puanı vardı. Kulübeye bakarsanız Domgoj Vida da kenarda.

MÜTHİŞ OYNADILAR

Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier müthiş performans gösterdi. Beşiktaş 4-1-4-1 sistemini bir dönemki Galatasaray'dan daha iyi oynuyor.

SERGEN YALÇIN ADALETİ

Sergen Yalçın adaletli bir teknik adam, oyuncu bu adaletli hissetmeli. Gol yemesine rağmen Utku Yuvakuran'la devam etti.

15 YIL OYNATACAĞIN SOL BEK

Rıdvan Yılmaz her gün üzerine koyarak devam ediyor. Çaylak bir oyuncu ama çok sakin oynuyor. Fabrice N'Sakala geçen hafta gol attı, hazırlanmak için bir hafta geçti ama Sergen Yalçın, Rıdvan'ı oynattı. Sergen Yalçın'ın otoriter ve cool bir duruşu vardır. Bundan sonra N'Sakala'yı değil Rıdvan'ı tercih ederim. Bir kere adı güzel (gülerek). 15 sene sol bekin hazır işte. Bu arada N'Sakala sol önde oynamaz, sakın öyle düşünmeyin, Rıdvan'la sol bek için çekişir.

BİZE, NECİP UYSALLAR LAZIM

Necip Uysal'ın Sergen Yalçın'a bir kırgınlığını hissettim, o kadar da olsun. Necip Uysal'a Beşiktaş taraftarının bir önyargısı var. Bazen kulüplerde bazı oyunculara karşı böyle durumlar olabiliyor. Beşiktaş'ın 11'i için belki uygun görmüyorlar ama kulüplerimize Necip Uysallar lazım. Ümraniye'de parasını almaz ama çıkar işini yapar, sorun etmez. Bize, Necipler lazım.

TEK HATASI GHEZZAL

Sergen Yalçın'ın bir tek psikolojik hata yaptı. Rachid Ghezzal keyif almaya başlamış, geliyor adam ama çıkardı. Çünkü iyi oynayan oyuncu saate bakar ve maçın bitmemesini ister. Sergen Yalçın'ı eleştirmiyorum, bunları bilen bir insan. Bence Ghezzal devam etmeliydi ama sorun olmaz.

ATIBA ARTIK...

Atiba artık gole yakın bir forvet arkası oldu. Bernard Mensah da iyi oynadı. Kevin N'Koudou da bir iyi, bir kötü.

SORUN STOPER VE KALE Mİ?

Vincent Aboubakar üzerine koyarak devam ediyor. Arka dörtlüsü de iyi, Cyle Larin de gelecek. Orta sahada da sıkıntı yok. Problemi stoper ve kaleci olabilir mi? Beşiktaş için iyi oynamadı deniyor ama 3 atıyor.

SAVUNMAYA DİKKAT

Beşiktaş kendini kandırmamalı! Beşiktaş'ın attığı gol sayısı normal ama yediği gol sayısı fazla. Kasımpaşa ceza sahasına kadar geldi ama sonunu yapamadı. Bu yüzden Beşiktaş yediği gol sayısını biraz düşünmeli.

BEN DE WELINTON'U SEÇERDİM

Teknik direktörlerin bazı oyuncularla ilgili eleştirilerde tüyleri diken diken olur. Gaziantep FK maçından sonra mesela Sergen Yalçın Welinton'la ilgili alakasız bir şey söyledi, bu konularda da tecrübe kazanacaktır. Welinton'u kendisi getirdiği için öne çıkarmak isteyebilir. Ben de Beşiktaş'ın teknik direktörü olsam Necip Uysal yerine Welinton'u tercih edebilirdim. Seergen Yalçın'ı tanıyorum, herkes sağlıklı olursa Vida ile Welinton oynar. Montero'da da çıkış var, onu da sol ayak olduğu için düşünebilir.. Bu maçta ben de Welinton'u seçerdim.

LJAJİC VE TÖRE SORU İŞARETİ

Adem Ljajic ve Gökhan Töre yok ama zaten taraftar bunları sahada görse bile kafada soru işaretleri oluşur. Ljajic ve Gökhan Töre oynamadı diye hayıflanmazlar.

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