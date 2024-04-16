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Rıdvan Dilmen'in sözlerine Galatasaraylılar tepki gösteriyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.04.2024 08:42
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Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor’u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 4-0'lık galibiyetine rağmen Rıdvan Dilmen'den ilginç bir eleştiri geldi.

Rıdvan Dilmen'in sözlerine Galatasaraylılar tepki gösteriyor!

Süper Lig’in 32’nci haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 4-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların özellikle ikinci yarı üstün bir oyun ortaya koyması taraftarı mutlu ederken Rıdvan Dilmen'den flaş bir eleştiri geldi.

"GALATASARAY'I TEK BAŞINA ŞAMPİYON YAPAR"

"Maç 4-0'ken razı değil oyuncular. 'Bizim fark atmamız gerekiyor' diyorlar. Okan Buruk'un değişiklikleri o değişikliklerdi. Ziyech kendisine yazık etmiş. Galatasaray için demiyorum. Galatasaray onun için şans. Değişik bir oyuncu. Galatasaray sadece yüzde 20 sinden yararlanıyor Ziyech'in... Nelsson'un profesyonellik anlayışının yarısı Ziyech'te olsa Galatasaray'ı tek başına şampiyon yapar. Çok farklı bir arkadaş. Ne Tete ne Zaha forma görür."

"GALATASARAY SALLANIYOR"

"Kazanırken işler hep iyi gidiyor diye farklılık yapmayabilirsiniz. Galatasaray, fizik olarak Türkiye ve Avrupa Kupası'ndan elenmesinin problemini yaşıyor. Nelsson dışında fizik olarak takım sallanıyor."

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