Rıdvan Dilmen: Kırmızı kar yağar, dolar 10 bin TL olur, Fenerbahçe kümeye düşmez

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olması ve Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Fenerbahçe ile rakip takım taraftarların alay etmesine tepki gösteren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin küme düşmeyeceğini belirtti.
Fenerbahçe'nin dalga geçilecek bir kulüp olmadığını savunan Dilmen, ''Fenerbahçe düşerse, dolar 10 bin TL olur. Tüzük değişir, Fenerbahçe değişmez. Fenerbahçe, dalga geçilecek kulüp değildir. Galatasaray, 14 yıl şampiyon olmadı ama büyüklüğünden bir şey değişti mi? Kırmızı kar yağar ama Fenerbahçe kümeye düşmez'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 9 puanla 15. sırada yer alıyor. 16 ve 17. sıradaki Akhisarspor ve Rizespor'un 8 puanı varken ligin dibindeki Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un 7 puanı bulunuyor.
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