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Rıdvan Dilmen: Mesut gelirse, Perotti F.Bahçe'den gitmeli

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.01.2021 10:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in transfer olması halinde Diego Perotti'nin sarı-lacivertlilerden ayrılması gerektiğini söyledi.

Rıdvan Dilmen: Mesut gelirse, Perotti F.Bahçe'den gitmeli

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye gelmesi an meselesi olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mesut'la görüştüğünü ve İngiltere'ye gittiğini söyleyen Dilmen, 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olması halinde sezon başında kadroya katılan Diego Perotti ile yolların ayrılması gerektiğini ifade etti.

"PEROTTI TARZI İSİMLERLE AYRILIKLAR YAŞANABİLİR"

Mesut'un Arsenal ile görüşeceğini belirten ünlü yorumcu, "Mesut Özil, Arsenal'in sözleşmeli oyuncusu. Bugün görüştüğümde Almanya'daydı Mesut. Karantinası yeni bitti. Takımıyla görüşecektir muhtemelen. Mesut'un Fenerbahçe formasını giymesinden memnun olurum. Gelirse Perotti tarzı bir oyuncuyla da ayrılıklar yaşanabilir. Kadroda yok çünkü oyuncu. Mesut gelirse Perotti gitmeli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Rıdvan kuklası şikebahce mesutu getiremez acun olmadan
Nasıl geleceği seni ne ilgilendirir? Önemli olan gelmesi ve zaten sana giren de bu.
perotti gitsin müzmin sakat üsteki mem 1993 zekasız
muzmin sakat sakat sorunlu topcu ıstemıyoruz perottı gıbılerı istemıyorum
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