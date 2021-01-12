Rıdvan Dilmen: Mesut gelirse, Perotti F.Bahçe'den gitmeli

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye gelmesi an meselesi olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mesut'la görüştüğünü ve İngiltere'ye gittiğini söyleyen Dilmen, 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olması halinde sezon başında kadroya katılan Diego Perotti ile yolların ayrılması gerektiğini ifade etti.

"PEROTTI TARZI İSİMLERLE AYRILIKLAR YAŞANABİLİR"

Mesut'un Arsenal ile görüşeceğini belirten ünlü yorumcu, "Mesut Özil, Arsenal'in sözleşmeli oyuncusu. Bugün görüştüğümde Almanya'daydı Mesut. Karantinası yeni bitti. Takımıyla görüşecektir muhtemelen. Mesut'un Fenerbahçe formasını giymesinden memnun olurum. Gelirse Perotti tarzı bir oyuncuyla da ayrılıklar yaşanabilir. Kadroda yok çünkü oyuncu. Mesut gelirse Perotti gitmeli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

