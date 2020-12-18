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Rıdvan Dilmen: Radamel Falcao nerede?

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.12.2020 22:22 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Karagümrük'e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Radamel Falcao ile ilgili konuştu.

Rıdvan Dilmen: Radamel Falcao nerede?

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Karagümrük'e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Falcao, Diagne ve Mevlüt Erdinç'i karşılaştırdı. (Rıdvan Dilmen'in tüm yorumları, TIKLAYIN)

Diagne'nin Falcao ve Mevlüt'e göre marke etmesi daha kolay bir oyuncu olduğunu belirten Dilmen, "Falcao gezgin santrafor. Diagne gezince faydalı olamıyor. Falcao nerede diyecekler. Yok... Stoperlere Mevlüt'le mi, Diagne'yle mi yoksa Mevlüt'le mi oynamak istersin? diye sor. Diagne derler. Marke etmesi kolay." ifadelerini kullandı.

29 MAÇ OYNADI, 29 MAÇ KAÇIRDI

Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Karagümrük maçında da oynayamadı ve Galatasaray kariyerindeki 29. maçını kaçırmış oldu. 34 yaşındaki golcünün görev yaptığı ve kaçırdığı maç sayıları böylece eşitlendi.

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