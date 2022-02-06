Rıdvan Dilmen'in TRT Spor'daki programa devam etmeyeceği öğrenildi. Bundan böyle Yüzde Yüz Futbol'da ekranlara çıkmayacağı öne sürülen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in bu durumu ile ilgili vatandaşlar tarafından araştırma yapılmaya başlandı. Peki Rıdvan Dilmen, TRT'den ayrıldı mı? Rıdvan Dilmen TRT Spor Yüzde Yüz Futbol'dan neden ayrıldı? Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Rıdvan Dilmen'e ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

RIDVAN DİLMEN TRT'DEN AYRILDI MI?

Eski Futbolcu ve başarılı spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in TRT Spor'daki Yüzde Yüz Futbol programından ayrıldığı ve sezonun kalan kısmında ekranlara çıkmayacağı öğrenildi.

RIDVAN DİLMEN TRT SPOR YÜZDE YÜZ FUTBOL'DAN NEDEN AYRILDI?

Yapılan açıklamaya göre; TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelen Yüzde Yüz Futbol programında spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen sezonun geri kalan kısmında yer almayacak.

Rıdvan Dilmen'in yaşadığı sağlık sorunları dolayısıyla böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Rıdvan Dilmen ayrıca, Fenerbahçe'nin Başakşehir maçının ardından yaptığı yorumlar sonrasında taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

Açıklamasında "Öncelikle oyun sürpriz değil. Bu sadece Başakşehir'in iyi oyunculardan kurulu organize bir takım olmasından dolayı değil. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'yi adeta ezbere bilmesi de önemli tabii ki." ifadelerini kullanan Rıdvan Dilmen, "Yine söylüyorum; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan ligde istikrar beklemek hayal olur ki bu da Türk futbolunun ve büyük kulüplerimizin yıllardır en büyük handikapıdır. Son olarak Fenerbahçe adına şunu söyleyebilirim: Düğme baştan yanlış iliklendi!" sözlerini nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Dilmen'in bu durumdan da oldukça rahatsız olduğu belirtildi.

RIDVAN DİLMEN KİMDİR?

Rıdvan Dilmen, 15 Ağustos 1962 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi.

Rıdvan Dilmen eski futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusudur.

Küçük yaşlardan itibaren Fenerbahçe taraftarı olduğunu saklamayan Dilmen, sarı-lacivertli takımın maçlarını izleyebilmek için, İzmir’e otostop yaptığını belirtir. 12 yaşındayken, babasını kaybeden Rıdvan’ın ağabeyi Ercüment, ailenin geçimine katkıda bulunmak için Denizlispor’da bir süre futbol oynamıştır.

Şeytan lakaplı Rıdvan Dilmen 13-14 yaşlarında, mahalle arasında oynarken keşfedilmiş ve daha sonra Nazilli Sümerspor’da futbola başlamıştır. O sezon takımı yenilgisiz şampiyon olmuştu. Daha sonra, Muğlaspor, Rıdvan’ı transfer etmek istedi ancak kulübü bu öneriyi geri çevirdi. Sonunda, 25 futbol topu karşılığında, Muğlaspor antrenörü Kemal Dirikan tarafından transferi gerçekleşti.

Rıdvan’ın oynadığı sezon Muğlaspor, amatör ligden ikinci lige çıktı. Dirikan’ın "Şeytan gibi bir zekan var" sözü, Rıdvan’ın hâlâ anıldığı "Şeytan" lakabının temeli oldu. Muğlaspor’da oynadığı futbolla büyük takımların dikkatini çekmeye başlayan 19 yaşındaki Dilmen, sezon sonunda birinci lig takımı Boluspor’a transfer oldu. Takım ilk maçını, Fenerbahçe Stadı’nda, Fenerbahçe’yle, ikinci maçını da Galatasaray’la oynadı.

Bir hafta sonra Boluspor’un Galatasaray'a 2-1 kaybettiği maçta, takımının tek golünü kaydeden Rıdvan, aynı akşam açıklanan millî takım kadrosunda yerini aldı.

İki yıl Boluspor’da oynayan ve sonra Sarıyer’e transfer olan Dilmen, dört yıl da Sarıyer forması giydi.1987-88 sezonu sonunda Fenerbahçe’ye transfer olan futbolcu, kendi deyimiyle 'hayallerini gerçekleştirdi'.

1988-89 sezonunda, kariyerinin zirvesine çıkan Dilmen’in takımı Fenerbahçe, 103 gol atarak şampiyon oldu. Aykut, Oğuz, Hakan, Schumacher gibi oyuncuların bulunduğu takımda, Dilmen, 19 gol atıp, 41 gol attırarak, şampiyonlukta büyük rol oynadı.

1989 yılında, İtalya’nın Udine kentinde oynanan Brezilyalı ünlü futbolcu Arthur Zico’nun jübile maçında ilk yarıda Dünya Karması formasını giydi, Dünya Karması, Brezilya millî takımını 2-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, Dünya Karması’nın ilk golünün hazırlayıcısı oldu.

1989-90, Rıdvan şanssız bir sezon geçirdi. Trabzonspor’un Yugoslav oyuncusu Miodrag Ješić’in tekmesiyle sağ ayağı sakatlanan Rıdvan’ın, futbol hayatı dalgalanmaya başladı. Dört kez dizinden ameliyat olan Dilmen’e doktorları altı ay oyun yasağı koymasına karşın, üç ay sonra sahalara döndü. Ancak bu erken dönüş, sakatlığının bir türlü iyileşmemesine yol açtı. 1991’de, Galatasaray maçında sol omzu kırılan Rıdvan, yine uyarılara kulak asmadı ve İzlanda - Türkiye millî maçına çıktı. 90. dakikada omzu aynı yerden bir kez daha sakatlandı. Eskiye dönmek için çaba harcayan Rıdvan’ın şevki, tekrarlayan sakatlıklar ve nükseden ağrılar yüzünden kırıldı. Taktik zekası ve oyun kabiliyetiyle göz dolduran Rıdvan, sonraki dönemde sınırlı sayıda maç oynayabildi. 1994’te, Ali Şen’in başkanlık yaptığı Fenerbahçe’yle, karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

29 kez Türkiye A millî takımı forması giyen Rıdvan, bu formayla da, 5 gole imzasını attı.

Rıdvan Dilmen futbol hayatına teknik direktörlükle yeni bir sayfa açtıktan sonra Vanspor, Konyaspor, Altay, Karşıyaka, Adanaspor ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmıştır.



