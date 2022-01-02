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Rıdvan Dilmen vasiyetini açıkladı! ''Ben ölünce...''

02.01.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıdvan Dilmen'dan canlı yayında vasiyet açıklaması geldi. Nazilli İlçe Stadı'na adının verilmesine karşı çıkan tecrübeli yorumcu başka bir öneride bulundu. Nazilli'de bulunan her sokakta bir anısının olduğunu ifade eden Dilmen, ölünce memleketine gömülmeyi vasiyet etti.

Rıdvan Dilmen vasiyetini açıkladı! ''Ben ölünce...''

Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğup büyüyen, Türkiye'nin ünlü eski futbolcularından, yorumcu Rıdvan Dilmen; Nazilli İlçe Stadı'nın adının 5 Eylül Stadı olarak değiştirilmesini önerdi.

"NAZİLLİ'NİN HER SOKAĞININ ÜZERİMDE EMEĞİ VAR"

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Nazilli Sümerspor'da futbola başlayan Dilmen, katıldığı bir televizyon programında son dönemde Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi büyük başarılar yakalamış teknik direktörlerin isimlerinin statlara verilmesinin kendisine sorulması üzerine, "Statlara hocalarımızın isimleri konuluyor. Doğup büyüdüğüm, yetiştiğim, futbola Nazilli Sümerspor da başladığım Nazilli'de benimle ilgili bir tasarruf olmasını asla istemiyorum. Şu anda Nazilli Şehir Stadı olarak devam ediyor. Eğer uygun görürlerse 5 Eylül Stadyumu olarak değişmesinde fayda var. Çünkü; 5 Eylül Nazilli'nin kurtuluşudur. Eğer değerlendirirlerse mutlu oluruz" dedi. Dilmen, Nazilli'nin her sokağının kendisinin üzerinde emeği olduğunu belirtip, ölünce memleketine gömülmeyi vasiyet etti.

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Rıdvan Dilmen Nazilli
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