Rıdvan Dilmen: Yıldırım Demirören TFF başkanlığına yeniden aday olabilir

Yıldırım Demirören'in iddaa ihalesini kazanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkanlık görevinden istifa etmesi sonrasında 1 Haziran'da seçim yapılmasın karar verildi. Yeni başkanın kim olacağı merak edilirken ve henüz bir aday çıkmamışken, yorumcu Rıdvan Dilmen'den flaş bir iddia geldi. Rıdvan Dilmen, Yıldırım Demirören'in sürpriz bir kararla yeniden başkanlığa aday olabileceğini dile getirdi.

"YILDIRIM DEMİRÖREN YENİDEN ADAY OLABİLİR"

Rıdvan Dilmen, NTV'deki "%100 Futbol" adlı programda "Başkanlık için Nihat Özdemir Bey gündemde. Bir çalışması olduğu söyleniyor. Ancak insanlar yanlış anlamasın, benim şahsi bir yorumum var, bu benim hislerim. Yıldırım Demirören Bey uzun süre Beşiktaş başkanlığı yaptı. Çok uzun süre de TFF başkanlığı yaptı. iddaa ihalesinden vazgeçip, 'TFF başkanlığına yeniden adayım' derse benim için şaşırtıcı olmaz." dedi.

"FUTBOL BAŞKA BİR ŞEY, GERİ DÖNEBİLİR"

Açıklamalarına devam eden Rıdvan Dilmen, "İstifa etmeden önce Yıldırım Bey'in çok eski arkadaşı olan Kaya Çilingiroğlu, bırakmasının sürpriz olacağını söylüyordu. Bana da sürpriz oldu. Yıldırım Bey iddaa ve TFF'nin beraber olmayacağını biliyordu ve istifa etti. 1 Haziran'a kadar çok uzun süre var. Öyle bir şey ki, herkes için geçerli, benim için de geçerli, böyle bir koltuğu bırakmak kolay değil. Futbol başka bir sevdadır, bırakırsa üzülebilir. Bu uçuk bir şey belki ama benim kişisel fikrim." diye konuştu.

