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Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı

05.03.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktığını açıkladı.

Uzun yıllardır Süper Lig maçlarını yorumlayan Rıdvan Dilmen, yorumculuğu bıraktığını açıkladı.

Rıdvan Dilmen, kendisine iftira atıldığını belirterek, futbol dünyasından uzaklaşmaya karar verdiğini duyurdu.

Öte yandan Rıdvan Dilmen, kendisine yönelik suçlamalara belgelerle cevap vereceğini belirtti.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN SÖZLERİ

43 yıl önce lisanslı bir futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu - teknik direktör - futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim.

Doğuş Gurubu Sayın Başkanı Ferit Şahenk Bey'e ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım.

Yakın bir zamanda, bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.

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Rıdvan Dilmen
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Okuyucu Yorumları 42 yorum
mantıklı bir karar olmuş
perde arkasi bitti galiba artık sahneye cikiyor demek
İsabet olmuş , konuş konuş nereye kadar. Lafla yürüseydi bu gemi şimdi İspanya limanındaydık.

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