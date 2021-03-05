Rıdvan Dilmen yorumculuğu neden bıraktı? Yerine kim gelecek?

Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk ve NTV ailesine teşekkür ederek veda eden Rıdvan Dilmen, izleyicilere minnettar olduğunu vurgulayarak, yakın zaman içerisinde kendisine ve ailesine yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini ifşa edeceğini duyurdu.
RIDVAN DİLMEN YORUMCULUĞU NEDEN BIRAKTI?
Dilmen, 43 sene önce lisanslı futbolcu olarak girdiği Türk Futbol Ailesine; onuruyla, şerefiyle, namusuyla hizmet ettiğini, Milli Futbolcu, Teknik Direktör ve Futbol yorumcusu olarak yürüttüğü süreci bugünden itibaren sonlandırdığını açıklayarak, vicdanen çok rahat olduğunu söyledi.
Hiçbir şahsa, camiaya ve kurumlara asla saygısızlık yapmadığını öne süren Dilmen, son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek kendisine ve ailesine yaşatılan üzüntüyü, iftiraları kabul etmeyeceğini belirtti.
Şimdiye dek olduğu gibi; rahmetli babasının ve annesinin bıraktığı en anlamlı mirasın ''DİLMEN'' soyadını onuruyla taşımaya devam edeceğini aktaran Dilmen, ''Doğuş Grubu Sayın Başkanı Ferit Şahenk Beye ve NTV ailesine teşekkür ederim.'' dedi.
Dilmen, ''Tüm izleyicilerimize minnettarım. Yakın zamanda; bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının şahsım üzerinden halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Sevgi ve saygılarımla Rıdvan Dilmen.'' açıklamasında bulundu.
RIDVAN DİLMEN'İN YERİNE KİM GELECEK?
Rıdvan Dilmen’in ayrılığının ardından NTV’de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol’un devam edip etmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Program, uzun zamandır Rıdvan Dilmen’in yorumculuğu ile devam ediyordu.
RIDVAN DİLMEN KİMDİR?
15 Ağustos 1962’de Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğan Rıdvan Dilmen, 1972’de Sümerspor altyapısında futbola başladı. İlk profesyonel sözleşmesini 1977’de aynı takımla imzalayan Rıdvan Dilmen, 1977-79 yıllarında forma giydiği Sümerspor'da 41 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.
1979’da Muğlaspor'a transfer olan Rıdvan Dilmen, bir sezon forma giydiği takımda 10 maçta 3 kez fileleri sarstı. 1980’de Boluspor'da oynamaya başlayan ve 3 sezon forma giyen Rıdvan Dilmen, 7 gol atma başarısı gösterdi.
1983-87 yıllarında da Sarıyer'de oynayan Rıdvan Dilmen, 119 maçta forma şansı bulurken, 29 da gol attı.
1987’de taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye transfer olan Dilmen, 1995’te futbolu bırakana kadar bu takımda toplam 108 maça çıktı ve 32 kez rakip fileleri sarstı.
1988-89 sezonunda, kariyerinin zirvesine çıkan Dilmen’in takımı Fenerbahçe, 103 gol atarak şampiyon oldu. Aykut, Oğuz, Hakan, Schumacher gibi oyuncuların bulunduğu takımda, Dilmen, 19 gol atıp, 41 gol attırarak, şampiyonlukta büyük rol oynadı.
1989-90 sezonunda dizinden yaralanan Dilmen'e doktoru, altı ay sahalardan uzak durmasını söyledi. Üç ay sonra sahaya dönen Dilmen, bir türlü sakatlıklardan kurtulamadı. Galatasaray maçında da omzu kırılan Rıdvan Dilmen, yavaş yavaş kariyerinin sonuna geliyordu.
1995 senesinde, Ali Şen yönetimindeki Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktaladı.
1998 senesinde teknik direktörlüe başlayan Dilmen'in çalıştırdığı takımlar sırasıyla;
1998-99: Vanspor
1999: Fenerbahçe
2000: Konyaspor
2000-01: Altay
2001-02: Adanaspor
2003: Karşıyaka
1982-92 yılları arasında A Milli Futbol Takımı forması giyen Rıdvan Dilmen, 29 maçta 5 gol buldu.
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