Rıdvan Dilmen yorumculuğu neden bıraktı? Yerine kim gelecek?

Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk ve NTV ailesine teşekkür ederek veda eden Rıdvan Dilmen, izleyicilere minnettar olduğunu vurgulayarak, yakın zaman içerisinde kendisine ve ailesine yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini ifşa edeceğini duyurdu.

RIDVAN DİLMEN YORUMCULUĞU NEDEN BIRAKTI?



Dilmen, 43 sene önce lisanslı futbolcu olarak girdiği Türk Futbol Ailesine; onuruyla, şerefiyle, namusuyla hizmet ettiğini, Milli Futbolcu, Teknik Direktör ve Futbol yorumcusu olarak yürüttüğü süreci bugünden itibaren sonlandırdığını açıklayarak, vicdanen çok rahat olduğunu söyledi.

Hiçbir şahsa, camiaya ve kurumlara asla saygısızlık yapmadığını öne süren Dilmen, son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek kendisine ve ailesine yaşatılan üzüntüyü, iftiraları kabul etmeyeceğini belirtti.

Şimdiye dek olduğu gibi; rahmetli babasının ve annesinin bıraktığı en anlamlı mirasın ''DİLMEN'' soyadını onuruyla taşımaya devam edeceğini aktaran Dilmen, ''Doğuş Grubu Sayın Başkanı Ferit Şahenk Beye ve NTV ailesine teşekkür ederim.'' dedi.