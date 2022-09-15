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Rıdvan Yılmaz ülkeyi karıştırdı! "Tam bir muamma..."

15.09.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Beşiktaş'ın İskoçya ekibi Glasgow Rangers'a 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın takıma katıldığı günden bu yana çok az forma şansı bulması İskoçya'da gündem oldu. Ünlü yorumcu Neil McCann yaptığı açıklamada Glasgow Rangers teknik direktörüne yönelik eleştirilerde bulunurken, Rıdvan için de dikkat çeken sözler sarf etti. İşte detaylar...

Rıdvan Yılmaz ülkeyi karıştırdı! "Tam bir muamma..."
Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Rangers FC
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Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan 21 yaşındaki futbolcu Rıdvan Yılmaz gittiği günden bu yana yalnızca 176 dakika forma şansı bulması sonrası, İngiltere'nin önemli spor yorumcularından olan Neil McCann, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a yönelik eleştirilerde bulundu.

"ÇOK PARA VERİLDİ"

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McCann, BBC İskoçya'ya verdiği röportajda “Giovanni ve Rangers'ın cevaplaması gereken soruları var” açıklaması yaparken, dikkat çeken ifadeler kullandı. İngiliz yorumcu Rıdvan Yılmaz için, “Yılmaz benim için bir muamma. Çünkü çok para verildi. Her zaman yedek kulübesinde. Ama oynamaya yakın olduğu kesin mi?" ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR SORGULAMAYA BAŞLAYACAK"

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"Barisiç iyi iş çıkardı ama oyununda eksiklikler var. Ama sol beki ne zaman göreceğiz? Bilmiyorum. Bunlar, mağlubiyetler ve çok fazla gol kaybetme nedeniyle Giovanni'nin önüne gelecek türden sorular. Rangers taraftarları neler olduğunu sorgulamaya başlayacak" şeklinde konuştu.

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