Rıdvan Yılmaz yeniden Türkiye'ye mi dönüyor? Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi

Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz harekatı başladı. Beşiktaş'tan İskoç ekip Rangers'a transfer olan fakat istediği forma şansını bulamayan milli oyuncunun takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Rıdvan Yılmaz konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

YALNIZCA 2 MİLYON EURO

Takımda istediği forma şansını bulamayan Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını onaylayan Rangers topu Galatasaray'a attı. 2 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olan İskoç kulübü, Rıdvan Yılmaz'ın Galatasaray ile anlaşması durumunda transfere izin verecek.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİREBİLİR

Bonservis bedelinin bu kadar düşük olmasından sonra Beşiktaş yetkililerinin de devreye girdiği ve nabız yoklamaya başladığı ifade edildi.





