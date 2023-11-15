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Rıdvan Yılmaz yeniden Türkiye'ye mi dönüyor? Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi

15.11.2023 09:41 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer önceliklerinden biri eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz olmuştu. Sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği genç oyuncu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz harekatı başladı. Beşiktaş'tan İskoç ekip Rangers'a transfer olan fakat istediği forma şansını bulamayan milli oyuncunun takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Rıdvan Yılmaz konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

YALNIZCA 2 MİLYON EURO

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Takımda istediği forma şansını bulamayan Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını onaylayan Rangers topu Galatasaray'a attı. 2 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olan İskoç kulübü, Rıdvan Yılmaz'ın Galatasaray ile anlaşması durumunda transfere izin verecek.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİREBİLİR

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Bonservis bedelinin bu kadar düşük olmasından sonra Beşiktaş yetkililerinin de devreye girdiği ve nabız yoklamaya başladığı ifade edildi.

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