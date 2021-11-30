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Rihanna, Barbados'un bağımsızlığını ilan ettiği törende Ulusal Kahraman ilan edildi

30.11.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayipler'in ada ülkesi Barbados’un Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ve cumhuriyeti ilan ettiği törende, ünlü şarkıcı Rihanna, 'Ulusal Kahraman' ilan edildi. Rihanna, törende Prens Charles ile de buluştu.

Rihanna, Barbados'un bağımsızlığını ilan ettiği törende Ulusal Kahraman ilan edildi

Karayipler'in ada ülkesi Barbados, 400 yıllık geçmişin ardından Birleşik Krallık ile bağlantısını kestiğini, bağımsızlığını ve cumhuriyet olduğunu bugün ilan etti.

Türkiye saatiyle gece yarısı düzenlenen törende, dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna (30), 'Ulusal Kahraman' olarak taç giydi. Rihanna törende, dünya çapındaki başarısıyla Barbados'a umut olması nedeniyle 11. Ulusal Kahraman olarak onurlandırıldı.

Rihanna, memleketi Barbados'taki törende İngiltere kraliyet varisi Prens Charles ile buluştu.

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Prens Charles’ın konuşma yaptığı törende Rihanna ile keyifli sohbeti dikkat çekti. Her ikisi de maskeli olan Rihanna ve Charles'ın sohbet esnasında gülümsedikleri görüldü.

ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Şarkıcı, turuncu renkli tek omuz elbisesiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Barbados Başbakanı Mia Mottley, törendeki konuşmasında, şarkıcının başarılarını vurgulayarak, "Rihanna, mükemmellik arayışı, yaratıcılığı, disiplini ve her şeyden önce doğduğu ülkeye olan olağanüstü bağlılığı sayesinde dünyanın da hayal gücüne hükmediyor” dedi.

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Mottley, “Hükümetimiz, Büyükelçi Robyn Rihanna Fenty'ye Ulusal Kahraman unvanı verilme kararını nezaketle kabul etti" diye konuştu.

2018 yılında Barbados Büyükelçisi olan Rihanna, bu konuşma karşısında duygulandı ve kendisini tebrik edenlere de teşekkür etti.

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Rihanna
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