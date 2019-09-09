Rihanna’dan Batman göndermeli paylaşım

Daha önce Bates Model, Ocean's Eight, Valerian and the City of a Thousand Planets ve Guava Island gibi yapımlarda boy gösteren şarkıcı Rihanna hedef büyüttü. Şarkıcı geçtiğimiz gün öyle bir paylaşım yaptı ki kulis dedikoduları aldı başını gitti.

Geçtiğimiz haftalarda ilk kez gündeme gelen bir konu Rihanna’nın yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi. Yeni jenerasyon Batman filminin yönetmeni Matt Reeves, The Batman filminin kötü karakterlerinden biri olması planlanan Poison Ivy rolü için Rihanna’yı istiyormuş. Güzel sanatçının Instagram hesabına eklediği video üzerine, Batman filmindeki “Poison Ivy” karakterini canlandıracağı söylentileri oldukça yaygınlaşmaya başladı. Bu söylenti Rihanna‘nın fanlarını oldukça heyecanlandırdı.

Yeni Batman filmiyle ilgili şimdiye kadar bildiklerimiz; Yönetmenliğini Matt Reeves'in yapacağı ve 25 Haziran 2021'de vizyona gireceği. Adı The Batman olarak duyurulan filmde efsanevi süper kahramanı Twilight serisiyle adını duyuran Robert Pattinson canlandıracak.



