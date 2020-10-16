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Rihanna'dan bir ilk! Forbes'in o listesine girdi

16.10.2020 12:11 | Son Güncelleme:
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Rihanna'dan bir ilk! Forbes'in o listesine girdi

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Forbes dergisinin ABD'de kendi girişimleriyle zengin olan kadınlar listesine ilk kez girdi.

Rihanna, müzik ve kozmetikten elde ettiği gelirle Forbes'un maaş, sponsor gelirleri ve kar paylarını hesaba katarak hazırladığı listede 600 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer aldı.

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Kendi girişimleriyle zengin olan kadınlar listesinde Rihanna'nın yanı sıra dünyaca ünlü sanatçılar arasında Madonna (550 milyon dolar),Celine Dion (455 milyon dolar),Beyonce (420 milyon dolar),Barbra Streisand (400 milyon dolar),Taylor Swift (365 milyon dolar),Lady Gaga ve Jennifer Lopez (150'şer milyon dolar) yer aldı.

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32 yaşındaki müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına 8 milyon dolardan fazla bağış yapan en hayırsever ünlülerden olmuştu.

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32 yaşındaki Rihanna, bugüne kadar dokuz Grammy Ödülü, altı Guinness Dünya Rekoru, on iki Amerikan Müzik Ödülü, on iki Billboard Müzik Ödülü, iki Brit Ödülü dahil olmak üzere yüzlerce ödül ve adaylık elde etti.

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