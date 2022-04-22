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  4. Rihanna ile tatilden dönen ASAP Rocky gözaltına alındı! 550 bin dolarlık kefalet

Rihanna ile tatilden dönen ASAP Rocky gözaltına alındı! 550 bin dolarlık kefalet

22.04.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rihanna ile aşkıyla gündemde olan ve bebeğine kavuşmak için gün sayan ünlü rap şarkıcısı A$AP Rocky, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda silahlı saldırı suçundan gözaltına alındı. Hamile sevgilisi Rihanna ile birlikte özel uçakla tatilden dönen şarkıcının evine de baskın yapıldı. Rihanna'nın sevgilisi kefaletle serbest kaldı.

Rihanna ile tatilden dönen ASAP Rocky gözaltına alındı! 550 bin dolarlık kefalet

Son günlerde Rihanna'yı aldattığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü rap şarkıcısı A$AP Rocky şoku yaşadı. Yıldız şarkıcı, hamile sevgilisi Rihanna ile Barbados tatilinden özel uçakla dönerken Çarşamba günü Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Dedektifler ayrıca ünlü şarkıcının Los Angeles'taki evine de baskın düzenledi. Polis ekipleri evden ellerinde çok sayıda kutuyla çıkarken görüntülendi.

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550 BİN DOLARLIK KEFALET

Polis, gerçek adı Rakim Mayers olan yıldızı geçen yıl Hollywood'da bir silahlı saldırıya karışma olasılığı nedeniyle araştırıyordu. Ünlü şarkıcı, tutuklanmasından kısa bir süre sonra 550 bin dolarlık kefaleti ödedi ve serbest kaldı.

Los Angeles Polis Departmanı, tutuklamanın "iki tanıdık arasında çıkan ve ateş açılmasına neden olan bir tartışma" ile bağlantılı olarak yapıldığını söyledi. Kurban daha sonra polise, iki kişiyle birlikte yürüyen Mayers'ın sokakta tabancayla kendisine yaklaştığını söyledi. NBC News tarafından elde edilen polis raporlarına göre, Mayers'ın kendisine üç ila dört kez ateş ettiğini ve kurşunlardan birinin sol elini sıyırdığını iddia etti.

LAPD, Twitter'da yaptığı açıklamada, kurbanın "hafif bir şekilde yaralandığını" ve ardından saldırganlarının "yaya olarak kaçtığını" söyledi.

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Rihanna
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