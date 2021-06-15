Rihanna’nın yeni tasarımı tepki çekti: İşler biraz çılgına dönüyor

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, bir süre önce müzik dünyasındaki başarısını moda dünyasına da taşımıştı. Savage X Fenty markasıyla podyumların tozunu attıran Rihanna, bu sefer sınıfta kaldı.
@fathermarge adlı bir TikToker, Rihanna'nın Savage X Fenty serisindeki yeni popo çatalını açıkta bırakan taytıyla dalga geçen videosu, çok kısa sürede viral oldu. TikToker videosunda şu ifadeleri kullandı:
'Biri bana bunun ne olduğunu söyleyebilir mi? Söz konusu TikTok, işler biraz çılgınlaşıyor. Cevaplara ihtiyacımız var.'
Söz konusu video yayınlandıktan çok kısa süre sonra 3 milyonu aşkın izlenme oranına ulaştı. Sayısız kullanıcı hem şaşkınlığını anlatan hem de ürünle dalga geçen yorumlar yazdı. Yorumlardan birinde, "Kesinlikle çömelmeye dayanıklı değil" yazarken bir diğerinde ise "Her gün gerçeklerden daha da uzaklaşıyoruz" dedi.
Başka bir yorumda, "Rihanna'yı seviyorum ama bu Fenty spor salonu taytları çöp. 'Bir iki deadlift/çömelme hareketi sonrası insanlar öğle yemeğinde ne yediğinizi görecekler.'
Sosyal medyada ürünle ilgili tartışmalar sürerken Fenty sitesi ise konuyla ilgili işleri daha da ilginçleştiren bir açıklama geldi. Ürün sayfasında giysinin spor salonu için değil, 'rahat bir gece' için tasarlandığını yazdı.
Ürün için Rihanna’nın markasından gelen açıklama sonrası ortalık daha da karıştı. Bir kullanıcı TioTok’ta çektiği eleştiri videosunda 'Popo dekoltesini normalleştirebilir miyiz?' diye sordu. Kim Kardashian da geçtiğimiz günlerde kendi markasından popo yanaklarını ortaya çıkaran bir pantolonla poz vermişti.
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