Rihanna’nın yeni tasarımı tepki çekti: İşler biraz çılgına dönüyor

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, bir süre önce müzik dünyasındaki başarısını moda dünyasına da taşımıştı. Savage X Fenty markasıyla podyumların tozunu attıran Rihanna, bu sefer sınıfta kaldı.

@fathermarge adlı bir TikToker, Rihanna'nın Savage X Fenty serisindeki yeni popo çatalını açıkta bırakan taytıyla dalga geçen videosu, çok kısa sürede viral oldu. TikToker videosunda şu ifadeleri kullandı:

'Biri bana bunun ne olduğunu söyleyebilir mi? Söz konusu TikTok, işler biraz çılgınlaşıyor. Cevaplara ihtiyacımız var.'

"ÇÖMELMEYE DAYANIKLI DEĞİL"

Söz konusu video yayınlandıktan çok kısa süre sonra 3 milyonu aşkın izlenme oranına ulaştı. Sayısız kullanıcı hem şaşkınlığını anlatan hem de ürünle dalga geçen yorumlar yazdı. Yorumlardan birinde, "Kesinlikle çömelmeye dayanıklı değil" yazarken bir diğerinde ise "Her gün gerçeklerden daha da uzaklaşıyoruz" dedi.

Başka bir yorumda, "Rihanna'yı seviyorum ama bu Fenty spor salonu taytları çöp. 'Bir iki deadlift/çömelme hareketi sonrası insanlar öğle yemeğinde ne yediğinizi görecekler.'