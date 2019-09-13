Rihanna, Suudi sevgilisinden hamile mi?

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın büyükannesi ve büyükbabası onuruna kurduğu Clara Lionel Vakfı'nın geleneksel balosu New York'ta yapıldı.

Diamond Ball (Elmas Balosu) adlı etkinliğe gösteri dünyasının ünlüleri en şık ve iddialı görünümleriyle katıldı. Sağlık, eğitim gibi insani konularda, dünyanın ihtiyaç içindeki bölgelerine yardım eli uzatmayı amaçlayan vakıf yararına düzenlenen geceye damga vuran kişi ise Rihanna oldu. Elbette bunun bir nedeni ev sahibi olmasıydı. Ama bundan daha önemli bir neden de vardı.

Bir süredir kilo aldığı bilinen ve bu gösteri dünyasının "bedensel pozitivizm" akımına uyup incecik olmaya çabalamayan Rihanna'nın görüntüsünde bir farklılık vardı. Güzel şarkıcı ve moda tasarımcısı görünüşe göre fazla kilolarından büyük ölçüde kurtulmuştu. Ama karın kısmındaki şişkinlik kimsenin dikkatinden kaçmadı.

Bir süredir Suudi milyarder Hassan Jameel ile birlikte olan Rihanna'nın göbeğindeki bu belirgin şişlik hakkında "Büyük olasılıkla hamile. Duyuruyu da bu şekilde yapıyor" yorumlarına neden oldu.

Karnını saklamak yerine gözler önüne seren bir kıyafet tercih eden Rihanna'nın da fotoğrafçılara poz verirken elini sürekli karnının üzerinde tutması bu iddiaları doğrulayan bir hareket olarak yorumlandı.



