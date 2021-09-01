Rihanna yine kıvrımlarını sergiledi! Hayranları ümidini kesti

Uzun süredir albüm yapmayan, bunun yerine iç çamaşırı ve plaj giyimi içeren moda markasına yoğunlaşan Rihanna, bu alanda da başarısını ispat etti. Forbes dergisinin duyurduğuna göre Rihanna, 1.7 milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübünde yer aldı.

Ancak bu durum Rihanna hayranlarını çok da mutlu etmiyor. Çünkü Rihanna'nın bir albüm çıkarması uzun süredir bekleniyor.

Sık sık iddialı koleksiyonlar çıkarıp bunları da kendi bedeninde sergileyen Rihanna hayranlarına çok da kulak asmıyor gibi. Rihanna son olarak yine kıvrımlarını sergiledi.

Rihanna UXTRA adlı Savage X Fenty koleksiyonunu tanıtmak için verdiği pozları paylaştı. Renkli ve seksi iç çamaşırlarını paylayan ünlü şarkıcıya bazı hayranları ise beğeni yağdırdı.

1 MİLYAR DOLARLIK DEĞERE ULAŞTI

Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Barbados doğumlu şarkıcı, Oprah Winfrey’den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı unvanını da ele geçirdi.

Müzik çalışmalarını geri plana itip moda alanına yönelen Rihanna'nın iç çamaşırı markasının bu yılın başlarında 1 milyar dolarlık değere ulaştığı açıklanmıştı.



