SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Rio Ferdinand: Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca

Rio Ferdinand: Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca

29.09.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG formasıyla ilk golünü Manchester City ağlarına yollayan Lionel Messi'nin maçtaki frikik pozisyonunda barajın arkasında yere yatması sosyal medyada çok tartışıldı.

Rio Ferdinand: Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Manchester City karşı karşıya geldi. Paris ekibinin dünya yıldızı Messi maç içindeki bir görüntüsü büyük tepki çekti. Manchester United efsanesi Rio Ferdinand da o pozisyona tepki gösteren isimler arasındaydı.

PSG'ye transferiyle futbol gündemini sallayan Lionel Messi, Paris forması ile ilk golünü Manchester City'e attı. Şampiyonlar Ligi grup maçında Manchester City'yi konuk eden PSG maçı 2-0 kazandı. Messi maçtaki 2. golü attı. Topu 90'a yollayan süperstarın golü beğeni topladı.

BARAJIN ARKASINDA YERE YATTI

Maçta Messi'nin golü kadar dikkat çeken bir görüntü daha vardı. Manchester City'nin serbest vuruş kullandığı bir pozisyonda PSG baraj kurarken Messi'nin barajın arkasına yerden gelecek topları engellemek için yatması futbolseverleri şaşırttı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

O anın fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Manchester United ve İngiltere Milli Takımının eski yıldızı Rio Ferdinand ise duruma tepki gösterdi.

Manchester United'ın efsane kaptanı Rio Ferdinand, o kareyle ilgili, "İnanamadık" yorumunu yaptı. Messi'nin en iyi olmasa da tarihin en iyi oyuncularından biri olduğunu söyleyen Ferdinand, "Pochettino bunu yapmasını istediği anda birisi gelip 'Hayır, hayır, hayır, Messi değil' demeliydi.

Bunu yapabilirsiniz. "Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca. Onun takımında olsaydım, 'Hayır, sen dur. Ben senin yerine yatarım' derdim" diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cüneyt Çakır'a tepki yağıyor!Cüneyt Çakır'a tepki yağıyor!
PARTNERAslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadıAslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
Ianis Hagi transferinde sıcak gelişmeIanis Hagi transferinde sıcak gelişme
Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Banttaki son araç da böyle indi

Banttaki son araç da böyle indi

29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Galatasaray'a 100 milyon dolar

Galatasaray'a 100 milyon dolar

Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku

Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku

Vitor Pereira isyan etti

Vitor Pereira isyan etti

Dünya bu olayı konuşuyor: Büyük saygısızlık

Dünya bu olayı konuşuyor: Büyük saygısızlık

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.