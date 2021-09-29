Rio Ferdinand: Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Manchester City karşı karşıya geldi. Paris ekibinin dünya yıldızı Messi maç içindeki bir görüntüsü büyük tepki çekti. Manchester United efsanesi Rio Ferdinand da o pozisyona tepki gösteren isimler arasındaydı.

PSG'ye transferiyle futbol gündemini sallayan Lionel Messi, Paris forması ile ilk golünü Manchester City'e attı. Şampiyonlar Ligi grup maçında Manchester City'yi konuk eden PSG maçı 2-0 kazandı. Messi maçtaki 2. golü attı. Topu 90'a yollayan süperstarın golü beğeni topladı.

BARAJIN ARKASINDA YERE YATTI

Maçta Messi'nin golü kadar dikkat çeken bir görüntü daha vardı. Manchester City'nin serbest vuruş kullandığı bir pozisyonda PSG baraj kurarken Messi'nin barajın arkasına yerden gelecek topları engellemek için yatması futbolseverleri şaşırttı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

O anın fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Manchester United ve İngiltere Milli Takımının eski yıldızı Rio Ferdinand ise duruma tepki gösterdi.

Manchester United'ın efsane kaptanı Rio Ferdinand, o kareyle ilgili, "İnanamadık" yorumunu yaptı. Messi'nin en iyi olmasa da tarihin en iyi oyuncularından biri olduğunu söyleyen Ferdinand, "Pochettino bunu yapmasını istediği anda birisi gelip 'Hayır, hayır, hayır, Messi değil' demeliydi.

Bunu yapabilirsiniz. "Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca. Onun takımında olsaydım, 'Hayır, sen dur. Ben senin yerine yatarım' derdim" diye konuştu.



