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Riot Games, Sihirdar Vadisi Arena Sancaklarını duyurdu

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
ESPOR  | Son Güncelleme

Riot Games, resmi League of Legends esporu yayınlarında görülecek, kişiselleştirilebilir Sihirdar Vadisi Arena Sancaklarını duyurdu. Marka partnerlerine yeni reklam imkanları sunan Sihirdar Vadisi Arena Sancakları, pek çok geleneksel sporda görülen saha ve stadyum içi markalaşma çalışmalarına benzer bir deneyim oluşturup, oyun içi haritaya özgün, modüler marka çalışmalarına imkan verecek.

Riot Games, Sihirdar Vadisi Arena Sancaklarını duyurdu

League of Legends, dünyanın en çok izlenen esporu konumunda. 2019 Dünya Şampiyonası Finali tüm dünyada dakika başına ortalama 21,8 milyon kişi tarafından izlendi. Resmi yayınlar ise YouTube, Twitch ve Huya da dahil olmak üzere 30’dan fazla dijital ve geleneksel dağıtım partneri tarafından gerçekleştiriliyor. Riot Games’in hayata geçirdiği yeni uygulamayla birlikte, 2020 Yaz Mevsimi’nden itibaren, Dünya Şampiyonası da dahil olmak üzere bölgesel rekabetçi ligler Arena Sancaklarını kullanmaya başlayarak tercih ettikleri marka partnerlerine yeni reklam imkânları sunacak.

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Şu anda 50’den fazla marka partneri, League of Legends’ın bölgesel liglerini ve uluslararası etkinliklerini destekliyor. Arena Sancakları, oyunun resmi haritası Sihirdar Vadisi’nde birden fazla konumda son derece modüler markalaşma çalışmaları gerçekleştirilmesini sağlayacak. Arena Sancakları, pek çok geleneksel sporda görülen saha ve stadyum içi markalaşma çalışmalarına benzer bir deneyim oluşturacak.

Sihirdar Vadisi Sancakları, maçları evlerinden izleyen taraftarlara görünecek olsa da profesyonel oyuncular resmi maçlarda standart Sihirdar Vadisi modelini görmeye devam edecek. Böylece yeni görsel model, onların antrenmanlarını etkilemeyecek ve oyuncular aynı Vadi’de mücadele edebilecek. Riot Games’in League of Legends esporu için özel olarak tasarladığı en yeni dijital ürün olan Sihirdar Vadisi Arena Sancakları, ilk etapta LCK, LPL, LCS, LEC ve global etkinliklerde aktif olacak.

Geliştirme süreci boyunca Riot Games, oyun içi sancakları League of Legends esporu portföyündeki en değerli medya varlıklarından biri olarak gören Nielsen’la birlikte çalıştı. Mastercard ve Alienware gibi mevcut küresel ve bölgesel partnerler de 2020 Sezonu sırasında Sihirdar Vadisi Arena Sancaklarında görülebilecek ilk markalardan bazıları olacak.

Sihirdar Vadisi Arena Sancakları, Riot Games’in League of Legends esporu için özel olarak tasarladığı en yeni dijital ürün. Yayıncı, geçmişte özel izleyici platformu watch.tr.lolesports.com’da Pro View ve izleyici görevleri ürünlerini çıkarmıştı. Bu platform, espor programının dijital doğasından faydalanarak onun espor yayınları ve League of Legends taraftarlarının oyun içi deneyimi arasında bir köprü olarak kullanılmasını sağlıyor. Pro View’la izleyiciler oyuncuları maçlarda bireysel olarak takip ederken, izleyici görevleriyle taraftarlar maçları izleyerek oyun içi içerikler kazanıyor.

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