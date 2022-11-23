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Rise of Empires: Ottoman 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix yayın tarihini açıkladı, işte ilk görüntüler

23.11.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in ilk sezonuyla dünya çapında büyük ses getiren Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman, yeni bölümleriyle dönüyor. Rise of Empires: Ottoman’ın ikinci sezonu ‘Mehmed vs Dracula‘ Netflix tarafından duyuruldu. Dizinin yayın tarihi de açıklandı. Dizide Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün, Birkan Sokullu, Selim Bayraktar, Osman Sonant, Damla Sönmez ve Ushan Çakır başrollerde oynuyor.

Rise of Empires: Ottoman 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix yayın tarihini açıkladı, işte ilk görüntüler

Yönetmen koltuğunda Emre Şahin’in oturduğu, senaryosunu ise Kelly McPherson’un hazırladığı aksiyon, tarih ve kurgu türündeki belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın ikinci sezonundan resmi fragman yayımlandı.

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Netflix Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın ikinci sezonu ‘Mehmed vs Dracula‘ başlığıyla duyurdu. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet’i canlandırdığı dizinin başrollerinde Tuba Büyüküstün, Birkan Sokullu, Selim Bayraktar, Osman Sonant, Damla Sönmez ve Ushan Çakır yer alıyor.

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29 ARALIK'TA YAYINLANACAK

Merakla beklenen dizi 29 Aralık’ta seyirciyle buluşacak. Dizi yeni sezonda, finalde bıraktığı yerden daha ileride yani İstanbul’un fethinden yıllar sonra başlayacak.

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FATİH'İN VLAD İLE MÜCADELESİ

İlk sezonda Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alma mücadelesinin anlatıldığı dizide bu sezon Fatih’in Vlad ile mücadelesi yer alacak. ‘Kazıklı Voyvoda’ lakaplı Vlad Drakula’nın Osmanlı askerlerine yaptığı işkenceler ve buna karşın Fatih’in Vlad için yaptığı planlar seyirciyle buluşturulacak. 

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İlk bölümü 24 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan dizi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemini bitiren olay İstanbul’un fethini ve Fatih Sultan Mehmet’i farklı bir açıdan ele alarak anlatıyor.

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Netflix Rise Of Empires: Ottoman dizisi

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