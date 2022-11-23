MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 1 Kadın 1 Erkek yeni bölümleriyle Blu TV'de ekrana dönüyor! Emre Karayel'le başrolde oynayan Demet Evgar duyurdu

1 Kadın 1 Erkek yeni bölümleriyle Blu TV'de ekrana dönüyor! Emre Karayel'le başrolde oynayan Demet Evgar duyurdu

23.11.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran unutulmaz komedi dizisi '1 Kadın 1 Erkek' yeni bölümleriyle dijital bir platformda ekranlara geri dönüyor. Demet Evgar, başrolünü Emre Karayel'le paylaştığı '1 Kadın 1 Erkek' dizinin yeni bölümlerinden bir sahneyi "Yakında" notuyla paylaştı. 1 Kadın 1 Erkek dizisinin eski bölümleri geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayınlamaya başlamış ve haftalarda en fazla izlenen yapımlar arasında yer almıştı. 1 Kadın 1 Erkek 2023'de Blu TV'de yayınlanmaya başlayacak.

1 Kadın 1 Erkek yeni bölümleriyle Blu TV'de ekrana dönüyor! Emre Karayel'le başrolde oynayan Demet Evgar duyurdu

Demet Evgar, Emre Karayel’le başrollerini paylaştığı yeniden çekilen komedi dizisi ‘1 Kadın 1 Erkek’ten ilk görüntüleri paylaştı. Kanada yapımı ‘Un gars, une fille’ dizisinden uyarlanarak hazırlanan '1 Kadın 1 Erkek', Zeynep ve Ozan arasındaki ilişki ve gündelik hayatta başlarından geçen komik olayları konu alıyor.

maxresdefault

1 KADIN 1 ERKEK NEREDE YAYINLANACAK?

Yedi yıl önce final yapan dizinin 12 Eylül’de yeniden çekilip Netflix’te yayınlanacağı duyurulmuş fakat tarih verilmemişti. Evgar, Twitter hesabından paylaştığı videoya ‘Yakında’ diye not düşerek diziden bir kesit paylaştı.

demet

Sevilen dizi 8 sezon sonunda 2015 yılında final yapmıştı. 1 Kadın 1 Erkek dizisinin eski bölümleri geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayına girmişti. 1 Kadın 1 Erkek dizisi yeni yılda Blu TV'de seyirciyle buluşacak.

1 kadın 1 erkek

1 KADIN 1 ERKEK HAKKINDA

2 Ekim 2008’de TürkMax’ta yayınlanmaya başlayan ‘1 Kadın 1 Erkek’, 2012 yılında Star TV’ye transfer oldu. Dizi, 8 Aralık 2013 tarihindeki yayınlanan 375’inci bölümüyle final yaptı.

maxresdefault3
11 Eylül 2014’te FOX’ta yeniden ekranlara dönen dizi, 8 Nisan 2015’te yayınlanan 416’ncı bölümüyle bir kez daha final yaptı.

İlginizi Çekebilir

Recep İvedik 7 geliyor! İşte yayın tarihi

Recep İvedik 7 geliyor! İşte yayın tarihi

 Sevilen diziden hayranlarına kötü haber! Veda tarihi açıklandı

Sevilen diziden hayranlarına kötü haber! Veda tarihi açıklandı

 Bir devrin sonu! 12 yıllık macera sona erdi

Bir devrin sonu! 12 yıllık macera sona erdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ezgi Mola'nın başrol oynayacağı diziye dev transferEzgi Mola'nın başrol oynayacağı diziye dev transfer
Bahar Candan'dan olay iç çamaşırı paylaşımı! 1 milyon dolar içinde poz verdiBahar Candan'dan olay iç çamaşırı paylaşımı! 1 milyon dolar içinde poz verdi
Sergen Deveci'den yeni haber! Doktoru durumunu açıklayıp o riski belirttiSergen Deveci'den yeni haber! Doktoru durumunu açıklayıp o riski belirtti
Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar Emre Karayel 1 kadın 1 erkek

En Çok Okunan Haberler

İl sayısı 93'e çıkabilir! İstanbul'un yanı başında... Aralarında çok sürpriz yerler de var, işte o ilçeler...

İl sayısı 93'e çıkabilir! İstanbul'un yanı başında... Aralarında çok sürpriz yerler de var, işte o ilçeler...

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

Elini masaya vurarak tepki gösterdi: Hakkımı helal etmiyorum

Elini masaya vurarak tepki gösterdi: Hakkımı helal etmiyorum

"Vatandaşlarımızdan isteğimiz" diyerek panikle sokağa dökülenlere seslendi!

"Vatandaşlarımızdan isteğimiz" diyerek panikle sokağa dökülenlere seslendi!

Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş!

Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş!

Canlı yayında ağızları açıkta bırakan itiraf! "Dışarıda başka kadın bulamayınca..."

Canlı yayında ağızları açıkta bırakan itiraf! "Dışarıda başka kadın bulamayınca..."

İlginizi Çekebilir

Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi! İkisi de 'Evet!' dedi

Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi! İkisi de 'Evet!' dedi

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.