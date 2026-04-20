Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Risk büyüdü: 88 metre uzunluğunda yeni gölet yapıldı

Ordu'da su kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla yapımına başlanan Akören Göleti'ndeki çalışmalar tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde artan kuraklık riskine karşı hayata geçirilen yatırımlara bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.

Gürgentepe ilçesinde inşa edilen Akören Göleti'nin hem içme suyu ihtiyacına çözüm sunacağı hem de bölgeyi turizm açısından cazip noktaya dönüştüreceği belirtilerek, "Toplam 9 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere planlanan gölet, aynı zamanda rekreasyon ve turizm amaçlı kullanımıyla ilçeye yeni bir destinasyon alanı kazandırdı. 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olan gölet, doğal güzellikleri ve çevre düzenlemeleriyle dikkat çekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, projenin çok yönlü fayda sağlayacağını vurguladı.

Turizm ve su ihtiyacı konusunda güzel bir çalışma yapıldığını anlatan Güler şunları söyledi:

"Aynı zamanda balıklandırma ve çevre düzenlemeleriyle burayı cazibe merkezi haline getireceğiz. 30 dönümlük alan üzerine inşa edilen gölet, 88 metre uzunluğa ve zeminden 8 metre derinliğe sahip.

Doğayla iç içe yapısı, planlanan kayık aktiviteleri ve yeşil alan düzenlemeleriyle Akören Göleti'nin önümüzdeki süreçte hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için önemli bir uğrak noktası olmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.