MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rita Ora elbisesiyle olay oldu! Göğsünün görünmesini umursamadı

Rita Ora elbisesiyle olay oldu! Göğsünün görünmesini umursamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 08:09 | Son Güncelleme

İngiliz yıldız Rita Ora, sevgilisi Romain Gavras ve arkadaşları ile İspanya'nın Ibiza adasındaki tatilini sürdürüyor. Ünlü şarkıcı sosyal medyada tatil pozlarıyla olay olmaya devam ediyor.

Rita Ora elbisesiyle olay oldu! Göğsünün görünmesini umursamadı

Karantina dönemi bittikten sonra kendini tatile atan isimlerden biri de Rita Ora. Rita Ora, sevgilisi Romain Gavras ve bir grup arkadaşı ile çıktığı tatile devam ediyor.

Ibiza'da bulunan şarkıcı, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Bu zamanlarda poz vermekten de geri kalmayan Ora sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Capture

Rita Ora, cüretkar elbisesiyle verdiği pozda göğsünün ortaya çıkmasından çekinmedi. "Sadece gülmen gerekiyor" notuyla paylaştığı poza ise beğeni yağdı.
Capture

29 yaşındaki Rita'nın bu elbise tercihi de takipçilerinden ilgi gördü. Ora'ya bazı takipçileri "hiç giymeseydin" yorumunda bulundu.

Rita Ora her zaman taktığı altın takılarından ise vazgeçmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?
Sihirli Annem'in Ceren'i büyüdü evleniyor! Gelinlikli pozlarSihirli Annem'in Ceren'i büyüdü evleniyor! Gelinlikli pozlar
Danla Bilic ve Cemal Can birbirlerine dövme yaptıDanla Bilic ve Cemal Can birbirlerine dövme yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den açıklama!
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 16 üniversiteye rektör ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 16 üniversiteye rektör ataması
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Sağanak yağış geliyor
İstanbul'dan acı haber geldi! Yaralı polis memuru şehit düştü
İstanbul'dan acı haber geldi! Yaralı polis memuru şehit düştü

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Aamir Khan'a sürpriz! Kardeşi hediye etti...
Aamir Khan'a sürpriz! Kardeşi hediye etti...
Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü
Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Mehmet Ali Erbil taburcu edildi! Yasmin Erbil paylaştı
Babası taburcu edildi! Bakın ne paylaştı
Onur Ünlü'den ilginç proje! Site kurdu: 'Hayatımı satıyorum'
'Hayatımı satıyorum' sitesi kurdu! Sattıkları olay oldu
Murat Boz'dan flaş Melis İşiten açıklaması! 'Sadece bir beğenme var'
Aşk açıklaması! 'Sadece bir beğenme var'
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven gelinlikli pozlarını paylaştı
Sihirli Annem'in Ceren'i büyüdü evleniyor! Gelinlikli pozlar
Yasemin Özilhan yeni imajıyla beğeni topladı!
Yeni imajını paylaştı! 'Çok yakışmış'
Oğuzhan Uğur'dan sosyal medya yorumu: Kemal Sunal ikinci filmini çekemezdi
Kemal Sunal ikinci filmini çekemezdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.