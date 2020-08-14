Rita Ora elbisesiyle olay oldu! Göğsünün görünmesini umursamadı

Karantina dönemi bittikten sonra kendini tatile atan isimlerden biri de Rita Ora. Rita Ora, sevgilisi Romain Gavras ve bir grup arkadaşı ile çıktığı tatile devam ediyor.

Ibiza'da bulunan şarkıcı, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Bu zamanlarda poz vermekten de geri kalmayan Ora sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.



Rita Ora, cüretkar elbisesiyle verdiği pozda göğsünün ortaya çıkmasından çekinmedi. "Sadece gülmen gerekiyor" notuyla paylaştığı poza ise beğeni yağdı.



29 yaşındaki Rita'nın bu elbise tercihi de takipçilerinden ilgi gördü. Ora'ya bazı takipçileri "hiç giymeseydin" yorumunda bulundu.

Rita Ora her zaman taktığı altın takılarından ise vazgeçmedi.

