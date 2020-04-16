MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rita Ora koronavirüs nedeniyle çiftliğe yerleşti

Rita Ora koronavirüs nedeniyle çiftliğe yerleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 16:40 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Rita Ora, corona virüs nedeniyle Londra'nın merkezindeki evinden kaçarak, 240 kilometre uzaklıktaki bir çiftlik evini kiraladı.

Rita Ora koronavirüs nedeniyle çiftliğe yerleşti

Rita Ora, İngiltere’deki corona virüsü salgını nedeniyle karantinayı kiraladığı bir çiftlik evinde geçirmeye karar verdi. 29 yaşındaki şarkıcı, yeni albüm çalışmalarını da çiftlikten sürdürmeyi planlıyor.

Kiraladığı çiftlik evinde beş kişiyle kaldığı öğrenilen Ora, Instagram fotoğraflarını da birlikte kaldığı çiftçilere çektiriyor.

MRDDgYDZvUu-_VX0tbbD5g

The Sun’ın haberine göre, 29 yaşındaki şarkıcı İngiltere’nin başbakanı Boris Johnson’ın 21 Mart’ta aldığı karantina kararından hemen sonra Londra’dan uzaklaşmaya karar verdi.

wjx2xug1TUKKwGfDtZv75Q

Rita Ora’nın bu kaçışı sosyal medyada bazı tepkilere de yol açtı. Bir kesim Rita Ora’ya, “Londra’da kalıp kurallara da uyabilirdin” diyerek sert çıktı.
rVkmPIAgF0GPeWo3XhVFyA

Ünlü şarkıcı, pazar günü yayınlanacak olan 'One World: Together at Home' yayınını da çiftlikten yapacak. Bu yayının tüm gelirleri Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) corona virüsü ile mücadele için kullanılacak. Yayında Taylor Swift, Jennifer Lopez, Elton John, Victoria Beckham gibi ünlü isimler yer alacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Ne aşk istiyor ne seks! Flaş kararNe aşk istiyor ne seks! Flaş karar
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rita ora, Rita Ora koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Şoke eden karar! O isim artık yok

Şoke eden karar! O isim artık yok

Ercüment Ovalı'dan yeni paylaşım! Bu kez koronavirüs ilacı

Ercüment Ovalı'dan yeni paylaşım! Bu kez koronavirüs ilacı

YÖK Başkanı Saraç "Ülke için ilk" diyerek duyurdu

YÖK Başkanı Saraç "Ülke için ilk" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Eski aşkları ünlü isimler çıktı!

Eski aşkları ünlü isimler çıktı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Gemiyi en son kaptan terk eder...'

'Gemiyi en son kaptan terk eder...'

Survivor yarışmacıları göz kamaştırdı!

Survivor yarışmacıları göz kamaştırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irina Shayk eski haliyle olay oldu!

Şimdi dünyanın en seksi kadınlarından biri! Eski halini paylaştı

Khloe Kardashian: Yumurtalarımı dondurma kararı aldım

Ne aşk istiyor ne seks! Flaş karar

Kemal Kılıçdaroğlu ünlü isimlerle video konferans yaptı

Ünlü isimlerin sorunlarını dinledi

Kourtney Kardashian'ın son paylaşımı olay oldu!' Kıvrımlarım...'

Bu paylaşımı olay oldu!' Kıvrımlarım...'

İrem Helvacıoğlu ve Eser Alp'ten ayrıldı mı? Şoke eden hareket

Herkes evlenmesini beklerken... Şoke eden hareket

İşte ünlülerin ünlü olmayan eşleri! İlker Ayrık, Seray Sever...

Kocasıyla arasında 10 yaş var! İşte ünlülerin ünlü olmayan eşleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.