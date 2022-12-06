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Rita Ora neredeyse çıplak geldi! Tanga iç çamaşırını gösterdi

06.12.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rita Ora, kırmızı transparan bir elbiseyle iç çamaşırını sergilerken, perde efektli tuhaf makyajıyla dikkatleri üzerine çekti. British Fashion Awards 2022 için iddialı bir seçim yapan Ora tanga iç çamaşırını kameralara göstermekten çekinmedi.

Rita Ora neredeyse çıplak geldi! Tanga iç çamaşırını gösterdi

British Fashion Awards 2022 gecesine ünlüler akın etti. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora son dönemlerdeki iddialı tarzını gecede de sürdürdü.

Transparan tercihleriyle son dönemde dikkat çeken şarkıcı yine oldukça müstehcen denilecek bir kıyafet giydi.

32 yaşındaki şarkıcı, kırmızı halıda fırtına gibi eserken ve iddialı pozlar verirken kırmızı transparan bir elbisenin altına giydiği tanga iç çamaşırını göstermekten de çekinmedi.

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Gecenin en dikkat çeken isimlerinden olan Rita, gözlerinin çevresine tuhaf perde efektli makyaj yaparak da bir bakanın bir daha bakmasına sebep oldu.

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Soğuk havaya meydan okuyan Rita Ora kalp detaylı sütyeni ve tanga iç çamaşırıyla adından söz ettirdi.

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