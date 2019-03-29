Rita Ora'nın elbisesi alay konusu oldu!

Rita Ora, New York gecelerinde kameralara yansıyan isin oldu. Bir mekan çıkışı görüntülenen şarkıcı, giydiği elbise ile bir okul kızına benzetildi.
Giydiği elbise, sırt çantası ve kısa çorapları ile bir öğrenciyi andıran Ora'nın elbisesinin markasının Prada olması ise gözlerden kaçmadı.
Magazinlerle konuşmamayı tercih eden Rita Ora, mekan çıkışı hemen arabasına binip oradan uzaklaştı.
Çukur'un bu sahnesi sosyal medyayı salladı
Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!
10 zurnacı ve 100 davulcu ile gövde gösterisi yaptı
Görenleri şaşkına çeviren çılgın tasarımlı tuvaletler!
Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
The Times, 'Türkiye'deki En İyi 30 Tatil Yeri'ni açıkladı!
Sümela Manastırı'nda büyük tehdit!
Kansere karşı 7 etkili beslenme önerisi!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum