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Rita Ora'nın elbisesi alay konusu oldu!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

New York gece hayatında kameralara bir mekan çıkışı kameralara yakalanan Rita Ora, adeta bir okul kızına benzetildi.

Rita Ora'nın elbisesi alay konusu oldu!

Rita Ora, New York gecelerinde kameralara yansıyan isin oldu. Bir mekan çıkışı görüntülenen şarkıcı, giydiği elbise ile bir okul kızına benzetildi.

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Giydiği elbise, sırt çantası ve kısa çorapları ile bir öğrenciyi andıran Ora'nın elbisesinin markasının Prada olması ise gözlerden kaçmadı.

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Magazinlerle konuşmamayı tercih eden Rita Ora, mekan çıkışı hemen arabasına binip oradan uzaklaştı.

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