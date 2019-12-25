Rita Ora'nın mayosu olay oldu! 'Kaptan diyor ki...'

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerinde topluyor.

Instagram'da 15 milyon takipçisi bulunan Ora, son dönemlerde tatil pozlarıyla gündeme geliyor. Ünlü pop yıldızı, çıktığı yat tatilinde parlak bikinisiyle verdiği pozu, takipçilerinin beğenisine sundu.

Rita Ora, fotoğrafının altına, "Kaptan diyor ki: Lütfen parlak bir şey giyme, balığı çeker" şeklinde yazdığı sözlerle espirili bir paylaşım yaptı.

Şarkıcının pozu, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.



